"No soy un comegordas como el Kun Agüero": el desubicado y agresivo comentario de Matías Defederico

El ex delantero de Huracán Matías Defederico lanzó un desubicado comentario en medio de una transmisión por Instagram live. El ex de Cinthia Fernández hablaba con la actriz cordobesa Mar Tarrés, y quiso hacer un chiste pero se fue al pasto: acusó a Sergio “Kun” Agüero de “comegordas” y recibió fuertes críticas en las redes sociales.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por Instagram en la que Defederico, actual delantero de Agropecuario, en la primera B Nacional, intentó burlarse de Agüero, mientras charlaba con Tarrés, actriz y modelo “plus size”, que le hizo una broma en relación al físico.

“Un chico como vos, que salió con Cinthia Fernández, uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la Argentina, ¿se ha comido alguna vez una Mar Tarrés en su vida? Una gordita, no digo una chica de 60 kilos”, le preguntó la modelo y actriz. El futbolista y ex de Fernández aclaró de movida que no es “prejuicioso con las mujeres”, aunque disparó el increíble comentario: “Hablo guarango y voy a ser claro, no soy el comegordas, me gusta más la mujer… Yo no soy el Kun Agüero, que está tachando de comegordas”.

De todos modos, Defederico se dio cuenta en el momento del grave error que cometió e intentó arreglar la situación, aunque ya había lanzado el desubicado comentario. “Para mí, Karina La Princesita es hermosa. Y Gianinna Maradona también. La gente es mala y lo trata así”, justificó el futbolista.

Luego, en otro tramo de la charla, Defederico dijo que su vida es “atípica” porque se casó “con la mujer más flaca de la Argentina, más o menos”, aunque dijo que es “muy de la piba de barrio, de la que va a comer conmigo y se toma dos birras”.

"Soy más de la gordota. Mi vida es atípica, me casé con la mujer más flaca de la Argentina más o menos. Pero soy muy de la piba de barrio, de la del kilito mas, de la que va a comer y se toma dos birras conmigo, el caretaje me aburre. He salido con minas que me tuve que hacer el careta, el fifí para ponerla”, agregó el futbolista.