¿No suelta más? Mariano Martínez volvió a hablar de Lali Espósito y del "nefasta-gate"

Si bien en marzo se cumplirán cuatro años de la separación, Mariano Martínez regresó a la televisión y, para sorpresa de muchos, volvió a hablar de su mediática ruptura con Lali Espósito, a quien supo acusar de "nefasta" en un audio de WhatsApp que le envió a un amigo y que se "filtró" en los medios. Qué dijo el actor.

Martínez fue invitado al ciclo Los Mammones de América y, mientras enumeraba sus éxitos televisivos, se "olvidó" del nombre de Esperanza Mía, la exitosa tira de El Trece que en su momento fue un furor comercial y en la que, claro, conoció a su ex pareja.

"Siempre me fue muy bien. Hice valientes, ADDA, la del cura... no me sale el nombre", deslizó con ironía Martínez, al tiempo que pareció haber recordado la tira con la que además desembarcó en el teatro una vez más: "¡Esperanza mía! Sí, esa que tuvo mucho éxito".

Atento a la chicana de Martínez, Jey Mammón lo cruzó sin filtros y en vivo por la "laguna mental". "¿Esa era la que estabas con Lali?", disparó el humorista. "Sí, la hicimos con Lali", resistió con incomodidad el ex galancito de novelas.

Martínez: No, yo lo recuerdo con mucha alegría y cariño. Después lo otro, bueno... son cosas de la vida que pasan.

Martínez: Son cosas que pasan a veces cuando te peleás con alguien. Pasan cosas porque por ahí en el momento estás enojado o la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido; tanto de un lado, como del otro se dijeron cosas que no estaban bien y realmente no creo que nadie sienta cosas tan duras como se dijeron.

Martínez: No, ni siquiera del lado de Lali. Hablo de los fans.

La aclaración no fue casual. En efecto, la ex Casi Ángeles se llamó a silencio durante gran parte del escándalo que se suscitó tras la confirmación de la separación. Incluso evitó la polémica cuando un amigo de Martínez filtró a los medios un audio en el que el actor calificaba a su ex pareja de "nefasta". "Lali es re buena persona. No nos fue bien, nada más; pero no porque seamos malas personas", resistió Martínez, en su paso por el nuevo ciclo de Mammón.