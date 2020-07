"¿No te das cuenta?": revelan el primer furioso llamado de la Reina a Meghan Markle

El libro sobre los duques de Sussex, Harry y Megan Markle, sigue generando un revuelo internacional. Ahora la publicación de un nuevo extracto en la revista People permitió saber cuál fue el primer reto que recibió la actriz por parte de la Familia Real cuando recién empezaba su relación con el Principe. El motivo en sí es un poco insólito: un collar.

Es que en un extracto de Finding Freedom, el libro escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, se relata que todo sucedió después de que Meghan fuera fotografiada con una cadena de oro con las iniciales "H" y "M", en ese momento tenía poco tiempo de haber comenzado a salir con el príncipe Harry.

"Se le informó que usar ese collar sólo servía para alentar a los fotógrafos a seguir buscando ese tipo de imágenes y nuevos titulares", según el fragmento obtenido por la revista People. El enojo fue directamente de parte de la Reina Isabel a quien no le gustó mucho el pequeño detalle del collar que la actriz jamás volvió a utilizar.

"(Meghan) dijo poco durante la llamada, simplemente escuchó el consejo. Pero después de colgar se sintió frustrada y triste. Si bien, sabía que el asistente tenía buenas intenciones, la experiencia surrealista de que alguien de la oficina de su novio le dijera qué tipo de joyas usar o no, y si debía sonreír a un fotógrafo era demasiado", dijo un asistente de primer rango del Palacio de Kensington a los autores.

"No puedo ganar. Se dan cuenta de que tengo la culpa de esas fotos, parece que los estoy provocando, que incluso, yo reconozco que las cámaras pueden no estar enviando el mensaje correcto. No sé qué decir. Fue sólo ayer que la gente en línea decía que me veo miserable en las fotos, porque trataba de ignorar al fotógrafo", fue la confesión que en su momento Meghan les hizo a sus amigos. "Se sintió condenada si lo hacía y maldita si no seguía 'el consejo'", sumaron.

Un vocero de los duques de Sussex aclaro que la royal couple no fue entrevistada en ningún momento para la creación del libro, ya que se basa en las propias experiencias de los autores, como miembros de la prensa real. Este libro estará a la venta el 11 de agosto en Estados Unidos.

Esta no es la única revelación del libro. Por ejemplo, según aseguran los autores un alto miembro del staff se refería a la Duquesa de Sussex como “la showgirl de Harry” (la chica mediática), en alusión a su pasado como actriz. Al parecer, su trabajo frente a las cámaras era una cruz cargada por Markle, ya que otros ayudantes declararon su malestar por tener que servir a una “actriz de un programa de cable”. Otro empleado dijo en confidencia: “Simplemente hay algo sobre ella que no me da confianza”.

Además, la falta de protagonismo en la pantalla grande o en las tablas hizo que recibiera criticas por ser considerada como una "actriz de segunda”.

En otro de los pasajes, relatan que la Familia Real mona tenía contemplaciones hacia la decisión de Meghan de ser vegana. Incluso identificaron a quien era la encargada de que no hubiera menú vegano: la propia Kate Middleton. Fuentes cercanas a Middleton han negado la información este domingo en The Mail asegurando que tanto Kate como Guillermo hicieron “todo lo posible” para que Meghan se sintiera una más entre los royals.

“Desplegaron la alfombra roja, invitaron a Meghan a pasar las navidades en Anmer Hall y Kate, incluso, preparó comida vegana para la entonces prometida de su cuñado". Sin embargo, los autores de la biografía aseguran que las dos duquesas no tenían “nada en común aparte del hecho de que vivieran en el Palacio de Kensington”.