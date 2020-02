"No tenés talento": el "Negro" Oro se separó a 10 días de presentar a su novio y lo fulminó en las redes

Todo era amor, romance y parecía que la relación iba en serio. Sin embargo, apenas a diez días de haber blanqueado en las redes su nuevo noviazgo, el periodista Oscar “el Negro” González Oro se separó de Julio Guitart. Con un fuerte descargo que publicó en Instagram, el conductor de radio deslizó que fue utilizado y disparó: “No tenés talento alguno”.

El furioso descargo del Negro Oro llamó la atención a sus seguidores, sobre todo porque habían pasado apenas diez días de que blanqueara su nuevo romance. En aquella ocasión, el periodista y conductor de radio Rivadavia dijo que la relación iba “muy despacito”. “Va todo muy tranquilo, no es un mocoso, tiene 41 años, en su profesión le va muy bien”, señaló.

De hecho, había indicado que Guitart era un profesional “independiente” al que le iba muy bien en su trabajo. “No miente, que para mí es fundamental”, aseguró el Negro Oro. Pero la ruptura, sin embargo, llegaría muy poco tiempo después de esa presentación elogiosa. Y casualmente, no sería sin disparar duras críticas a su ex.

En las redes sociales, Oro anunció la separación mediante un fuerte descargo en el que critica con dureza a Guitart, aunque sin mencionarlo, en un texto titulado “Manual de instrucciones para estar a mi lado”. “A quien corresponda, este soy yo. Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. Asustarte y salir corriendo porque los medios hablan de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mí o me buscaste, sabías quién era. Si no, tal vez no lo hubieses hecho”.

Luego, el periodista continúa: “Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno. Querer ser famoso porque se va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo. Estas dos cosas me lastiman, pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro”.

“Quiero ser querido por mi gente como lo soy gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosa por el estilo. Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado. Que se ponga el sayo a quien le quede bien”, cierra.