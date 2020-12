"No tengo por qué mantenerla": Naselli le apuntó a Vicky Xipolitakis en medio de las acusaciones de la vedette

A más de un año de haberse separado en medio de un escándalo mediático que incluyó una denuncia por violencia de género, Vicky Xipolitakis y Javier Naselli mantienen un fuerte conflicto en la justicia. Desde el entorno de la mediática afirman que el empresario debe depositarle 50.000 pesos por mes y pagarle la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, de la medicina prepaga y los impuestos.

Sin embargo, y si bien estos montos fueron impuestos por la Justicia, Naselli -que es vicepresidente senior del banco UBS Investment Bank y gana, según el entorno de la participante de MasterChef Celebrity, 500.000 dólares por mes- no está pagando estos valores. De hecho, meses atrás y como el alquiler no se pagaba, el dueño del departamento le inició una demanda de desalojo a la mediática.

En este contexto, el empresario reapareció y acusó a La Griega de negarle el derecho a visitar a su hijo, Salvador Uriel. "Estoy muy angustiado. Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos", se quejó.

El financista le dio una nota a Esto no es Hollywood (Mucha radio, FM 89.5) y no dudó en disparar contra su ex pareja. "Hay un impedimento sistémico de parte de la madre para aislarlo, y que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna. En esta oportunidad vine hace unos quince días, y mañana (por el sábado) es el cumpleaños de Salvador Uriel. Y no lo he podido ver todavía", afirmó.

Y continuó: "Me estoy volviendo el domingo sin haberlo visto, cosa que es contrario a lo que determinó el juez Lucas Aon, que lleva la causa. Y es contrario a derecho. Yo debería estar viendo a mi hijo tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas, pero nada se cumple, y es una pena. El mes pasado estuve treinta días y lo pude ver solamente media hora, que no fue suficiente".

Según explicó, se enteró por terceros que su hijo había contraído COVID-19 y aclaró: "Yo me hice el hisopado, no tenía nada, y no me hubiese importado verlo, abrazarlo, tenerlo entre mis brazos, pero tampoco lo pude ver. Estuve un mes esperando. Tampoco se hacen los Zooms, las entrevistas por teleconferencia son una manda del juez, pero tampoco se hacen. Hay un impedimento sistémico de parte de la madre".

El empresario remarcó que Vicky intenta que él no pueda relacionarse con Salvador: "Eso no es normal, está fuera de la ley. Por tanto es una situación que no sé cómo se va a definir, pero algo tiene que suceder para que ella acate y obedezca, solamente no lo hace porque no tiene ganas, o porque está demandando cifras desproporcionadas de dinero que no le corresponden y que la Justicia no le ha otorgado".

Por último, Naselli explicó que cumple con todo lo requerido por el juez Aon y que abona todo lo que debe por el bienestar de su hijo. "No tengo por qué mantenerle a ella ningún tipo de estilo de vida. La ley le da un tratamiento como cualquier hijo de vecino, y no porque sea famosa la ley va a tener que darle más de lo que le corresponde, y eso es lo que a ella le cuesta comprender. Por eso actúa de esa forma, y no me deja ver a mi hijo", cerró.