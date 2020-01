"¡No volvés más!": la furia de William tras la renuncia de Harry y las dos exigencias que le hizo

"¡No volvés más!". Después de meses de especulación y de crisis hacia el interior de la Familia Real británica, el príncipe William y Meghan Markle anunciaron su indeclinable renuncia a la Corona. Cómo se enteró el príncipe William, su furiosa reacción y las dos condiciones que le puso a su hermano menor para formalizar su salida de la Corona.

"William no se enteró por Instagram, como especularon algunos especialistas en la realeza. La realidad es que la renuncia de Harry y Meghan fue algo que comenzó a hablarse el año pasado. Pese a eso, la determinación tomó por sorpresa a todos los miembros de la Familia Real, en especial a la Reina. Pero, sin lugar a dudas, el que puso el grito en el cielo fue William", advierten desde el entorno de la Corona a medios británicos.

Según consigna la prensa inglesa, los hijos de Lady Di mantuvieron más de un acalorado encuentro el año pasado. ¿El motivo? Harry ya había tomado la determinación de dar un paso al costado. "Todo se aceleró cuando nació Archie y los medios empezaron a atacar con más crudeza a Meghan. Harry entendió que ahora tenía una familia propia y que tenía la responsabilidad de cuidarlos. Su principal miedo siempre fue no repetir la historia de su madre, Diana, quien no recibió el apoyo necesario de la Corona y los medios la atormentaron hasta su muerte".

Después del nacimiento de Archie, la Reina comenzó a preocuparse. Pese a que la polémica del Brexit robaba todos los titulares, Elizabeth II temía que su nieto preferido cumpliera con su decisión de abandonar la Corona. "Dos o tres años antes de conocer a Meghan, Harry analizó seriamente la posibilidad de dar un paso al costado y lo contó tiempo después en una entrevista. No lo ocultó. No se sentía cómodo con el nivel de exposición y eso se potenció cuando se enamoró de Meghan".

Leé también | Meghan Markle y la dramática entrevista en la que se puso a llorar al hablar de la Familia Real que enardeció a William

El protagonismo que tuvo la pareja, sumado al alto nivel de exposición, fue un cocktail que terminó por dinamitar la relación entre los hijos de Lady Di. La primera grieta se generó cuando Harry le contó que estaba de novio con una actriz estadounidense y todo empeoró cuando le dijo que su intención era casarse lo antes posible. "William le pidió que lo pensara y le dio a entender que desconfiaba de las intenciones de Meghan. Le dijo que podía ser una trepadora. Ese fue el comienzo del fin de la relación entre los hermanos".

La Reina intervino a favor de Harry y dio el permiso real para la boda, pero el daño ya estaba hecho. Mientras Harry disfrutaba de su luna de miel, William comenzó a tomar más decisiones de poder por su condición como heredero al trono. En efecto, el año pasado la Reina "abrió la mesa chica" y sumó a su nieto. Desde ese momento, fueron ella, el príncipe Carlos y el propio William quienes comenzaron a "delinear" el futuro de la Familia Real.

"La Reina quería que Harry tuviera un rol protagónico, el que ella misma no le pudo dar a su hermana Margarita. Su plan era que William y Kate se convirtieran en la cara visible dentro del Reino Unido y que Meghan y Harry oficiaran de embajadores en la Commonwealth. William accedió en un principio, pero no vio con buenos ojos el grado de protagonismo de su flamante cuñada. Siempre creyó que buscaba sumar popularidad en los medios y se los hizo saber".

Si participamos de actos oficiales te quejás de que robamos protagonismo"

Mientras tanto, Meghan y Harry se adaptaban a su nueva vida de casados y de padres. "No hay nada que hagamos bien para vos", le habría espetado Harry a su hermano, en una de sus últimas charlas, impulsadas por Kate Middleton, quien cumplió con la expresa orden de la Reina de "hacer lo imposible" para que se reconciliaran. "Si participamos de actos oficiales te quejás de que robamos protagonismo. Si hacemos que el bautismo de nuestro hijo sea privado, también te enojás porque decís que jugamos a generarle expectativa a los medios. ¡Basta!".

En la última reunión, William se mostró furioso con su hermano. "¡Si te vas, no volvés más!", le habría espetado, ya sin esperanzas de que diera marcha atrás en su decisión. Y fue en ese momento en el que le exigió no sólo aprobar en primera persona el texto del anuncio oficial, sino que la declaración debía tener dos puntos importantes: que les quedara en claro a los contribuyentes ingleses que ya no recibirían ningún salario real y que hablara puntualmente de su lealtad a los otros dos herederos, además de la Reina.

Harry y Meghan cumplieron. "Nuestra intención es dar un paso atrás como miembros 'mayores' de la Familia Real y vamos a trabajar para ser financieramente independientes, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad, la Reina", precisaron en uno de los párrafos del comunicado. También cumplieron con la segunda exigencia de William: "Vamos a seguir colaborando con la Reina, el príncipe de Gales (por el príncipe Carlos, padre de Harry) y el Duque de Cambridge, así como con todas las partes relevantes".

Meghan, Harry y la cronología de su relación