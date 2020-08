"¡Nos están matando de hambre!": la furia de Juana Viale y la pregunta incómoda a Jorge Macri

Una vez más, Juana Viale dio la nota. La nieta de Mirtha Legrand realizó un nuevo descargo contra el gobierno de Alberto Fernández por el modo en el que enfrenta la pandemia de Covid-19 en la Argentina. Además, la incómoda pregunta a Jorge Macri sobre el viaje del ex presidente a Europa.

La noche comenzó picante, después de que se abordara en la mesa el proyecto de reforma judicial presentado por el presidente. "Yo creo que la Justicia últimamente está muy...", arrancó la actriz, aunque se puso un freno en vivo: "Me iba a ir de boca ya".

Minutos después, la nieta de Mirtha volvió a tomar la palabra y expresó: "A veces siento que la Justicia es muy cobarde", en alusión a la prisión domiciliaria que le otorgaron a Sebastián Romero, más conocido como el "prófugo del mortero".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Tras dejar en claro su posición con respecto al Poder Judicial, Viale analizó el presente económico de muchos argentinos. La nieta de Mirtha cargó las tintas contra el Gobierno: "A los argentinos nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar. Vos ves que un vicepresidente (por Amado Boudou), que estuvo preso, ahora va a cobrar la jubilación honorífica, retroactiva. Muchos que estaban imputados salen. Todo es muy volátil. Siempre hablan de que son un poder muy independiente y tampoco se lo puede cuestionar".

La actriz volvió a apuntar contra Fernández, mientras se debatía el difunto proyecto de expropiación de la empresa Vicentín. "A veces el presidente parece más un vocero, que la persona que toma decisiones", cuestionó, en línea con sus recientes declaraciones en el ciclo de Jey Mammón en las que reconoció que votó a Macri y advirtió: "Si tuviera que volver a elegir, lo votaría también. No soy macrista. Alberto me gusta mucho, pero lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás":

El intendente Jorge Macri escuchó con atención los cuestionamientos de la actriz. Minutos después, le llegó el turno al primo del ex presidente. "Con todo este tema de las críticas que recibió porque se fue a Francia, ¿qué opinás? ¿Fue atinado en este momento?", indagó la conductora.

Entiendo que a mucha gente le haya molestado que Mauricio viajara en este momento a Europa"

"Entiendo que a mucha gente le ha molestado, porque es un momento difícil. Bueno, te pasa a vos con tus hijos que te dicen: 'Mamá, salís y me enojo. Yo no puedo'. A mí no me molestó porque entiendo que tenía que hacerlo. Me lo explicó. Era un compromiso que había asumido y tenía que cumplirlo. Los compromisos a veces te ponen en esta situación incómoda de decir: 'Mmm... no sé si es el mejor momento'", resistió el intendente de Vicente López.

No conforme con la respuesta, Juana redobló la apuesta y le marcó la cancha: "Sí, también se pueden postergar algunos compromisos". "A veces sí. Lo postergó bastante, porque debería haber asumido hace tres meses ya. Hay un punto en el que los organismos, como esta fundación, tienen que empezar a funcionar y el desfajase de lo que está sucediendo en Europa con nosotros te pone en esa situación. Pero entiendo que a la gente le caiga mal. Cuando alguien está tan expuesto, puede ser criticado por no hablar o por hablar mucho".