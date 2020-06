"Nos orgasmeamos intelectualmente": Moria dio detalles de su curioso matrimonio a distancia

Invitada en Podemos Hablar, Moria Casán habló sobre su particular matrimonio con el artista plástico Humberto Poidomani, con quien se casó en la ciudad italiana de Florencia a fines del año pasado, para luego vivir separados a causa de la pandemia de coronavirus ya que él reside en Miami.

Según explicó la diva, ambos pasaron dos semanas juntos viajando por Italia antes de la boda. "Me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!", reveló.

"Poidomani dice que le impresiona, porque le dije 'mirá que no nos vamos a ver nunca más'". Me dice 'sos una bruja'", agregó Moria aclarando que la relación, sin embargo, continúa a la distancia.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Estoy divina porque nos orgasmeamos intelectualmente", describió. "Me dice 'estoy leyendo de vuelta La Metamorfosis de Kafka' Y, cuando él me dice eso, yo me toco".

Un romance impulsivo

Casán recordó que conoció a Poidomani años atrás y que se reencontraron en octubre. Fue allí cuando comenzó el romance que terminó en casamiento.

La boda tuvo como testigos a Galo Salotto, el asistente de Moria, y a la especialista en psicología Cristina Canzio. La diva usó un vestido inspirado en uno de los cuadros del artista.