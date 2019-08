"¡Nos quieren hundir!": el filoso dardo de Harry a William por el nuevo embarazo de Kate

Sigue la tensión entre los hijos de Lady Di. Enemistados desde hace ya un año y medio por sus diferencias en torno a la incorporación de Meghan Markle a la familia real, los príncipes William y Harry siguen dejando pistas públicas de su enemistad. El filoso dardo que el duque de Sussex le dedicó a su hermano en la nueva edición de la revista Vogue y la tensión entre las cuñadas.

La nueva interna estalló hace dos semanas atrás, cuando tanto William como su mujer recibieron un ejemplar de la edición de septiembre de la prestigiosa revista de moda Vogue. No se trata, claro está, de un número más: este fue coeditado por Meghan Markle. Kate fue la primera que puso el grito en el cielo: sintió que su cuñada la había tratado de frívola.

En línea con su feminismo público previo a su compromiso con Harry, la duquesa pidió elaborar un número para homenajear a todas las mujeres del momento. Pero un detalle no pasó inadvertido. A diferencia de Kate, con quien mantiene un frente abierto de acuerdo a los medios ingleses, la duquesa no quiso participar de la portada porque le resultaba “arrogante”. En efecto, Middleton fue la tapa número 100 de la revista, número que salió a la venta en junio del 2016.

"No es la primera vez que Kate siente que Meghan busca dejarla mal parada ante los ingleses. El dato no es menor, si se tiene en cuenta que quien va a ser algún día la reina de Inglaterra es Kate, no Meghan. De hecho, la mujer de William lleva años trabajando en su imagen para, llegado el momento, hacer la transición de duquesa a princesa de Gales", advierten fuentes del Palacio.

Ciertas decisiones que tomó Meghan en torno a su primer embarazo y sus primeros meses como flamante mamá de Archie Harrison irritaron a Kate. Primero, la determinación de no seguir con la tradición instalada por la princesa Diana de dar a luz en el Lindo Wing. La intención original de la ex actriz era tener un parto en su casa, aunque a última hora fue trasladada al hospital Portland de Londres.

La segunda actitud que indignó a Kate fue la de tardar tres días en presentar a Archie. "Kate siempre sintió la presión de presentar a los herederos al trono 'lo antes posible'. Además, sentía que tenía que mostrarse impecable ante las cámaras, algo por lo que también fue cuestionada", advierten. En efecto, Kate recibió duros cuestionamientos por parte de las mujeres inglesas, quienes consideraron que al posar perfecta a pocas horas de dar a luz instalaba "una imagen irreal e imposible" del post parto.

Meghan, en cambio, se mostró impecable, aunque relajada. Mostró con orgullo su pancita y, de hecho, sigue todavía con algunos kilitos de más. "Es sano que se muestre orgullosa de su nuevo cuerpo, es lo que nos pasa a todas. Está bueno que no imponga la presión de que las mujeres tienen que dar a luz y empezar de inmediato una dieta para 'recuperar la figura'", destacaron los fans de la duquesa de Sussex.

El discurso feminista que Meghan Markle dio en la ONU dos años antes de su compromiso con Harry

El desaire en la revista indignó a Kate, pero fue William quien se sintió más atacado por la publicación. ¿El motivo? Su propio hermano participó de un artículo en el que entrevistó a la primatóloga Jane Goodall y, en el mismo, aseguró que no tiene planes de tener más de dos hijos, dado que ve como un problema ambiental la superpoblación en el planeta. "Yo tengo tres hijos", aseguran que dijo el heredero al trono al ver la entrevista.

"¡Nos quieren hundir!", siguió. William sigue con recelo la popularidad de su nueva cuñada y se siente intimidado por las decisiones más liberales que tomó su hermano a la hora de establecer cómo será la crianza de su hijo. "Harry no entiende que sigue siendo de la familia real y que, como tal, tiene ciertas obligaciones. Este tipo de actitudes no sólo le generan ruido a William, sino que ya son muchos los medios británicos los que se hacen eco de ese clima social".

De acuerdo a lo consignado por la prensa británica, William confrontó a su hermano. "¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué me buscás? Sabés que tengo tres hijos, ¿querés hacerme quedar mal con la gente?", aseguran que le espetó a Harry. La imagen pública es algo que le preocupa al heredero al trono, en especial del escándalo de su affaire con Rose Handbury, una de las mejores amigas de su mujer.

Pero eso no es todo. Según trascendió, en pocas semanas William y Kate anunciarán su cuarto embarazo y temen ser criticados por las recientes declaraciones de Harry.

La carta abierta de Meghan Markle para defender su edición de Vogue