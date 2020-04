"Nos separamos por videollamada": lo que Laurita Fernández eligió esconder de su ruptura con Nicolás Cabré

Después de muchas semanas de especulación, Laurita Fernández finalmente confirmó su separación de Nicolás Cabré. La bailarina reconoció que la ruptura -que tuvo lugar en medio del aislamiento social obligatorio- fue por videollamada, aunque no aclaró el motivo detrás de la crisis. La verdadera historia de la ruptura y lo que la actriz decidió "callar".

"Tuvimos situaciones que fuimos resolviendo día a día porque no sabíamos cómo iba a evolucionar todo esto de la cuarentena", aclaró Laurita en diálogo con el ciclo Los ángeles a la mañana, al tiempo que reconoció que la ruptura fue posterior al viaje que realizó a principios de marzo a la ciudad de a Nueva York.

Para ese entonces, la decisión de la bailarina de viajar sola a Estados Unidos fue interpretada como una clara señal de crisis. En efecto, Ángel De Brito fue uno de los periodistas a los que la actriz le desmintió en su momento la separación.

Leé también | La tele que se viene, el impuesto a los ricos y “Cabré coronavirus del amor”: el mano a mano de Rial y BigBang

"Vos me habías preguntado un tiempito atrás y yo te dije que no porque todavía no habíamos hablado (con Cabré). Y después, una noche lo hablamos, incluso de manera virtual, como se puede y tomamos la decisión", reconoció Laurita.

El disparador de la charla no fue confirmado por la bailarina, aunque sí detallado en el mismo ciclo que eligió para anunciar la ruptura. De acuerdo a la información de Yanina Latorre, el motivo fue que Cabré le escribió un mail conciliador a su ex, Josefina Silveyra.

“Dos días días antes de abandonar la casa de Cabré para irse a su departamento arreglado, ella encontró un mail de Cabré a su ex novia, Jose Silveyra”, dijo la panelista, quien además agregó que el actor había terminado su noviazgo con la joven dos meses antes de empezara a salir con Fernández.

Leé también | "Vinito, vinito y fiestichola": el trío de Sofi Morandi y las confesiones sexuales de los famosos en cuarentena

“Jose todavía vive afuera del país. Pero se que la cuarentena puso reflexivo a Cabré y le escribió un mail diciéndole que estaba arrepentido. Pero no le pidió de volver, sino que le pidió perdón porque se manejó mal. Nico le dijo a Jose que la quería y que la extrañaba, pero en el buen sentido. Laurita Fernandez vio el mail, llamó al plomero y le dijo ‘arreglame el caño que me vuelvo a casa’”, aseguró.