¿Nueva botinera? La verdad sobre la relación entre Tini Stoessel y "El Tucu" Correa

El 16 de mayo de 2020 -luego de varios rumores de crisis- Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaban su separación, después de casi un año de novios. Lo hicieron a través de un comunicado oficial que ambos compartieron en sus redes sociales y que decía. “Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, indicaron en el mismo texto al que solo le cambiaron el nombre del otro.

Pero la vida sentimental de la cantante, pese a que días atrás manifestó en una entrevista con Jey Mammón que estaba a gusto con la soltería, parece haber cambiado drásticamente. Y es que a un año de haberse separado del artista colombiano y luego de haber sido vinculada al trapero Khea y al piloto de Ferrari de Fórmula 1, Charles Leclerc, trascendió que estaría comenzando una relación con un futbolista de la Selección Argentina.

Se trata de Joaquín "Tucu" Correa, mediocampista de la Lazio, quien en los últimos días fue descubierto intercambiando una gran número de "likes" con la cantante en las redes sociales. "Yo estaba con una persona que me dice 'ay, lo fuerte que está este muchacho, lástima que le pone me gusta (a Tini). Entonces digo 'pero a ver si ella lo sigue', y ella también", contó esta tarde Virginia Gallardo en Intrusos.

La ex de Ricardo Fort aseguró que los jóvenes se dedican likes en casi todas las postales que comparten en Instagram. "¿Ese chico está soltero o casado?", preguntó Marcela Baños. A lo que Gallardo, respondió: "No, recién separado. Es un pibe además. Tiene 26 años". Fue en ese momento que Rodrigo Lussich tomó la palabra y contó que el futbolista terminó hace pocos meses una relación con Desiré Cordero, quien fuera Miss España y también ex pareja de Cristiano Ronaldo.

Correa actualmente juega en la Lazio de Italia y vive en Roma, mientras que Tini se encuentra viviendo en el país a causa de la pandemia de coronavirus. "Él sigue a muchas chicas conocidas, pero solo le pone like a las fotos de Tini. Él empieza un sistema de búsqueda en redes, que los encuentra mutuamente con Tini Stoessel. Estamos en condiciones de afirmar que se likean mutuamente, se siguen y hay onda con el Tucu. Abrimos una puerta...", aseguró el conductor.

Poco después de la ruptura con Yatra, Tini había hablado de la situación -que definió como “angustiante”- que les tocó vivir al estar en diferentes países durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”, había dicho Tini.

Cabe remarcar que desde la llegada de la pandemia, la cantante permaneció siempre en Argentina, mientras que su por entonces novio pasaba el aislamiento junto a su familia en Colombia. Incluso, Yatra había revelado que a sus 25 años, todavía duerme en la cama con sus padres. Desde entonces, poco se sabe de la vida sentimental de la artista, que presentó días atrás su nuevo sencillo “Miénteme” junto a María Becerra.