"Nunca me zarpé con nadie": Axel dijo que jamás acosó ni a Tini ni a ninguna otra persona

A finales de septiembre, el cantante Axel quedó en el ojo de la tormenta después de que surgiera en las redes sociales una fuerte polémica a raíz de un video en el que abraza a Tini Stoessel, y ella supuestamente incómoda, se corre y le saca la mano de encima a su colega.

Luegp, la periodista Paula Galloni sostuvo que había sufrido acoso de parte de él cuando fue a entrevistarlo hace muchos años. Envuelto en una polémica, finalmente Axel rompió el silencio, y aclaró que todo lo que sucedió con su ex compañera de La Voz Argentina fue una total confusión. "Me preguntaba por qué pasó esto y volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo. Jamás, pero jamás le falté el respeto a nadie", aseguró.

El escándalo entre el cantante y Tini Stoessel se generó después de que ambos artistas, junto a otros grandes como Lali Espósito, Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti, brindaran un móvil para el programa Morfi de Telefe, sobre el Festival Únicos que iban a realizar en España, donde habían sido invitados a cantar.

En medio del vivo, las cámaras captaron un extraño momento en el que Axel abraza a Stoessel para poder acercarse a hablar por el micrófono, y tras ese gesto, ella se aleja y le saca la mano a su compañero con una cara que expresaba cierta incomodidad.

La situación provocó que muchos salieran a criticar al cantante fuertemente, por lo que finalmente "Tini" decidió sacar un comunicado para indicar que con su compañero de escenario "tiene una gran relación" y que de ninguna manera sintió incomodidad durante la nota que brindaron.

A pesar de este descargo, la periodista Paula Galloni, panelista del ciclo de Pampita, dijo que vivió una situación incómoda con Axel durante una entrevista, porque él se le tiró encima para darle un beso, y ella debió correrlo y decirle que no.

En medio de estos rumores y comentarios, finalmente el cantante decidió romper el silencio, y contó que lo que pasó con Tini fue un "malentendido", al que ninguno de los dos le dio demasiada entidad.

"Estábamos en un móvil, donde éramos veinte artistas con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole (Pastorutti) charlando tras bambalinas del teatro y viene Tini y nos cuenta: '¿Vieron lo que pasó?'. Sole automáticamente dijo: “Chicos, no hay que aclarar lo que es claro". Y así fue. No le dimos tanta importancia", explicó Axel en una entrevista con Infobae.

Con sinceridad, y un poco dolido todavía, el artista confesó que sintió angustia y bronca, porque no podía entender por qué lo acusaban a él de haber hecho algo que no sucedió. "Si ves el video, no tiene nada grave o malintencionado en absoluto. Pero bueno, después me sentí tranquilo porque sé cómo actúo, y cómo soy y qué principios tengo en mi vida", aclaró.

"Realmente fue movilizante porque nunca mi carrera se construyó a base de un escándalo. Nunca promocioné desde el amarillismo. Un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé, pero me preguntaba por qué y volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo", sumó.

Según indicó Axel, después del concierto que brindaron, desde su celular Tini grabó un video para sus hijos, y los invitó a los shows que va a hacer en octubre en el Luna Park., sobre todo porque los chicos son fanáticos de la estrella pop.

En cuanto a las acusaciones de la periodista Galloni, el cantante sostuvo que jamás le faltó el respeto a nadie, porque siempre se maneja "con mucha disciplina y conducta".

"Yo sé cómo soy y nunca en mi vida hice algo indebido con alguien, nunca le falté el respeto a la gente, nunca me zarpé con nadie. Entonces eso me hace mantenerme siempre en paz. Tengo la conciencia muy tranquila", dijo, antes de agregar por último que toda su familia lo apoyó en este momento, ya que lo conocen y nunca dudaron de él.