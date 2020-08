¿Otra baja en el Cantando 2020? Karina "La Princesita" evalúa irse del certamen: "Será que no es mi lugar"

El viernes, Esmeralda Mitre protagonizó un verdadero escándalo cuando increpó a Karina La Princesita por su devolución en el Cantando 2020. La actriz hizo su interpretación del tema de Tan Biónica, “Obsesionario en la mayor”, y cosechó solamente críticas de parte del jurado, sobre todo de parte de la cantante de cumbia, quien no solo le puso un 1, sino que además terminó rompiendo en llanto durante la pausa del programa.

Y es que al llegar su turno, Karina -que viene protagonizando varios fuertes cruces con distintas parejas o compañeros- le dijo a Esmeralda que hacía "mucha fuerza" para que algo de lo que canta la heredera de Bartolomé Mitre le guste.

"No quiero que parezca que es personal. Para mí hubo un abuso de la voz nasal durante toda la canción”, dijo y aconsejó que para el duelo, interpreten el tema “medio tono más arriba”.

Furiosa, Esmeralda interrumpió constantemente a la referente de la movida tropical y arremetió: “¿Sabés qué tono soy yo? Lo deberías saber, sos una gran cantante”.

“Yo no soy profesora de canto, un profesor de canto con un piano lo puede saber. Sin embargo, puedo tirar al azar y equivocarme, quizás sos una soprano”, le dijo Karina.

“Mezzosoprano”, la corrigió la actriz. Y la cruzó: “Cantá, quizás si cantás yo te lo saco (en referencia a su registro vocal). Estás apta para muchas cosas. Por ahí para mover las cachas con ‘La pollera amarilla’. Pero yo no”.

Finalmente, Karina le puso un "1", advirtió que no quiere meterse en "ese juego" y quedó visiblemente sensibilizada por la discusión. "Empezó a llorar en el corte desconsoladamente. Todos suponían que le había pasado algo personal, pero no que tuviera que ver con todo lo que venía pasando en las galas. Toda la producción y sus compañeros fueron a hablarle", contó este lunes Ángel de Brito, mientras mostraba imágenes de lo sucedido fuera del aire.

Luego presentó una nota con Los Ángeles a la mañana, en la que Karina explicó los motivos de su angustia. "Me la aguanto porque en cámara no quiero hacer circo. Tengo una vida bastante jodida y me quiero mostrar fuerte y bien, pero a veces me pone mal que desde que comenzó el programa hasta ahora todo me lo están señalando. Si no me gusta, si soy sincera, si regalé nota, me marcan todo", lanzó molesta.

Y siguió: "Me parece que constantemente se victimizan y dicen: 'Es muy difícil estar en esta pista, es muy difícil ensayar por Zoom'. Ser jurado para mí también es difícil. Me molesta que no lo valoren y que cada vez que digo algo que no me gusta se vayan a quejar. Ya son muchos y me lastima. Esmeralda (Mitre), Lola (Latorre) y Lucas (Spadafora) que se toman a mal las cosas".

También hubo palabras para Floppy Tesouro y Carmen Barbieri, a quien acusó de señalarla cada vez que no le gusta algo de sus coriografías. "Me están haciendo sentir que es mi primera vez, para mí estar sentada ahí es difícil. Me cansa".

Al final de la nota, la cantante dio a entender que va a evaluar su continuidad en el certamen si la siguen increpando por cada devolución. "Si yo me voy a seguir sintiendo así, yo me preservo. Cada laburo que hago me quiero sentir bien. Si los demás sienten que les estoy faltando el respeto (que me parece una burrada porque no saben qué decir) y yo encima me siento mal... Será que no es mi lugar", cerró.