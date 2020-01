¿Otra chance? Jennifer Aniston y Brad Pitt se mostraron juntos y abrazados por primera vez desde su separación

El momento que todos esperaban entre Jennifer Aniston y Brad Pitt finalmente llegó. Durante los premios SAG Awards, en los cuales ambos resultaron ganadores, la ex pareja se reencontró de manera pública en el backstage, donde fueron capturado por las cámaras justo en el momento en que se abrazaban y felicitaban por sus respectivos premios.

Más allá de que existen varios rumores de que el ex matrimonio ya se vio en varias oportunidades de manera privada, esta es la primera vez que desde su separación aparecen en público, y al parecer, tienen una excelente relación.

En la ceremonia de premios que brinda cada año el Sindicato de Actores, los SAG Awards, este domingo a la noche Pitt ganó como mejor actor de reparto por la película "Once Upon a Time in Hollywood" (Érase una vez en Holliwood), mientras que Aniston se llevó el galardón por su papel principal en la serie dramática "The Morning Show" (El show de la mañana).

A pesar de que hace dos semanas ambos coincidieron en los Golden Globes, y que incluso Aniston fue enfocada mientras miraba con mucho amor cómo su ex marido subía a recibir un premio, lo cierto es que ahora los dos fueron fotografiados cuando se felicitaron.

Pitt, de 56 años, llegó a la ceremonia con traje negro, camisa blanca y sin corbata; mientras que Aniston, de 50 años, lució un vestido blanco de satén que resaltaba su figura. En el comienzo de la ceremonia cada uno estuvo por su lado, hasta que el actor subió al escenario a recibir su premio, y su ex fue captada justo en el momento en que miraba emocionada al artista y lo escuchaba con atención.

Luego, fue el momento de Aniston, y mientras brindaba su discurso, su ex marido fue grabado cuando la miraba a través de una televisión con mucho orgullo. Después de ese momento fue cuando finalmente ocurrió el reencuentro público.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

La ex pareja se casó el 29 de julio de 2000 en una fiesta que se llevó a cabo en Malibú, Los Ángeles, y cinco años después, se separaron en medio de un fuerte escándalo, ya que varias versiones indicaron que Pitt dejó a su mujer por Angelina Jolie, con quien después también se casó y formó una familia.

Desde la ruptura, ambos se distanciaron, y su relación mejoró recién en el 2016, cuando Pitt se acercó a Aniston a raíz de la muerte de su madre. A partir de ese momento, y luego de que los dos se separaran, empezaron a verse de forma privada y como amigos, aunque los rumores de que podría haber una segunda oportunidad entre ellos son cada vez más fuertes.