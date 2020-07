¿Talentoso como Nico Vázquez? La revelación sexual de Araceli González sobre Fabián Mazzei

Así como en su momento Gimena Accardi destacó el talento de Nicolás Vázquez a la hora de practicarle sexo oral, Araceli González sorprendió al panel completo del programa La jaula de la moda al hablar sin filtros sobre su vida sexual con Fabián Mazzei.

Consultada sobre el puntaje que le ponía a su marido en la cama, la actriz no lo dudó y respondió de inmediato: "¡Un 10!". Pero eso no fue todo. Ara también reveló cuál es la parte del cuerpo de Mazzei que más la erotiza en la intimidad: "Me erotiza su pechito. Es divino, hermoso".

Leé también | Araceli González, muy dura con Adrian Suar: "No me acompañó en la crianza de nuestro hijo"

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Fabi es de dejarte mensajitos escritos, eso es amoroso y seductor. En el último tiempo, la vida le pegó un poco y no pudo hacerlo", reconoció, en alusión a la cirugía a la que se sometió después de que le descubrieran un tumor en la boca.

Leé también | Araceli González recargada con Adrián Suar: la trama secreta detrás de la millonaria disputa por PolKa

¿Cómo llevar la cuarentena y mantener el deseo sexual? "A mí me gustan las prendas sensuales", reconoció la actriz, aunque reveló: "Ahora, estoy yo más abordándolo a él, que él a mí".