¿Otro conflicto en puerta? Acusan a una amiga de Barby Silenzi de "icardearle" al Polaco

Esta semana había comenzado de la mejor manera para Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y Barby Silenzi. Luego de su abrupta separación a comienzos de febrero, similar a la que había ocurrido en diciembre del año pasado, el cantante le dedicó tiernas palabras frente a todo su público durante un recital que dio durante la noche del sábado en un boliche de Quilmes. “El amor de mi vida está ahí”, dijo señalando a la bailarina, que estaba a un costado del escenario.

Pero a pocos días de confirmar públicamente la reconciliación, en Intrusos afirmaron que el músico tendría una relación con una de las amigas de Barby. “Hay una nueva mujer y circula un nuevo nombre: es muy amiga de Barby Silenzi. Además de seguirse entre ellas en las redes, se siguen con el Polaco. Barby la conoce a través de Celeste Muriega. Incluso ella está ahora con Muriega en Carlos Paz", contó la panelista Paula Varela.

Y agregó: "Y él acaba de viajar a Carlos Paz… es una coincidencia. Y Barby está acá”. La mujer en cuestión, según Varela, es Alejandra Domínguez, quien sería la nueva tercera en discordia en la pareja. "Es psicóloga, vive en Palermo y es de Flores. Tal es la amistad que Ale muchas veces cuida a las hijas de Barby. Es muy amiga. Estuvo el fin de semana con los dos en su casa”, detalló.

A pesar de esta información, desde el entorno del cantante y la bailarina lo desmintieron: “Por otra parte, el entorno de ellos dice que esto es falso y que cada vez que ellos están bien salen a correr rumores para que esta pareja se rompa. Me dijeron ‘ellos están rodeados de mucha gente de mier…’, que no los pueden ver felices y salen a tirar cosas a los medios”.

Fue entonces que la panelista explicó cómo se hizo eco de esta polémica versión: “Lo que nos pasa a nosotros es que el rumor nos llega de una fuente muy confiable, que no tiene que ver tanto con la pareja o que uno diría ‘quiere separar a la pareja’. No nos viene de una ex pareja del Polaco. Por eso, contamos las dos caras de la moneda”.

El pasado 8 de febrero, Barby Silenzi había anunciado su separación del Polaco. Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está. Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, había contado la mamá de Elena y Abril.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, la ex Bailando por un sueño señaló que con el músico tenían constantes pelas en la convivencia diaria, sumado a los problemas que se generaban por tener una familia ensamblada. “Él tiene dos hijas con dos mujeres diferentes (Karina La Princesita y Valeria Aquino). Yo tengo mi hija con otro papá (Francisco Delgado)... Es muy difícil ensamblar todo, en el medio hay celos”, detalló

Y concluyó: “Ella ( por Valeria Aquino, ex del Polaco y la mamá de Alma) es muy conflictiva. Él trata de llevarse bien porque tienen una nena. Nos separamos el jueves que se fue de viaje a tocar, él ya se fue separado. Obviamente que me dolió todo lo que pasó, pero no fue ese el motivo. A mí no me hizo cornuda. Estoy muy segura de eso. Siempre fuimos amigos. Todavía tenemos una relación buena, no vamos a pelearnos y dejarnos de hablar.... El amor no se termina de un día para el otro”.