¿Palo para Jimena Barón?: Gianinna Maradona le contestó a los que la acusaron de "roba-novios"

Aunque Gianinna Maradona no blanqueó su noviazgo con Daniel Osvaldo, ambos publicaron historias en Instagram e se mandaron diversos mensajes amorosos. Incluso ya hicieron un viaje juntos.

Aunque ellos no lo confirmaron, su vínculo ya dio mucho que hablar, especialmente porque hace muchos años, Gianinna y Jimena Barón terminaron su amistad de un día para el otro y la cantante dijo que todo había sido por 'una actitud' de la hija de Claudia Villafañe con su ex que a ella no le gustó. A la luz de los hechos, las especulaciones fueron inevitables pero Gianinna prefirió el silencio.

Pero se sumaron más palabras contra Gianinna. Esta semana, la ex GH, Marian Farjat la tildó de 'roba-novios' y sugirió que, en alguna oportunidad, habría intentado quitarle a Brian Lanzelotta... y Gianinna se cansó.

"Qué raro Gianinna Maradonna metiéndose en relaciones ajenas o robando novios... Por qué no le preguntan a mi ex ex... Ups, ¿lo pensé o lo dije?", había disparado, filosa, dando a entender que Gianinna habría tenido un touch and go con Lanzelotta mientras ellos aún estaban de novios.

Consultada por este tema, la ex Gran Hermano reveló en : "Fue con mi ex, el que conocieron todos (por Brian). Pero ya está superado, imaginate que fue hace cinco años".

Y completó: "Cuando sale de Gran Hermano, ella lo llama para decirle que fue el mejor del reality... Y la madre de ella, muy educada conmigo siempre, porque ella fue con Gianinna al velatorio de la madre cuando fallece la madre de él. Pero ella insistía en acompañarlo a las giras y, de hecho, lo acompañó varias veces. Eran amigos y un día lo llama a la noche, yo estaba al lado, y como él le dijo que estaba conmigo y ella me terminó invitando a un asado en Santa Bárbara, al que nunca fui".

Y agregó otra chicana recordando el vínculo de Gianinna con El Polaco: "Me di cuenta que sus intenciones eran otras, medio morboso todo... Pero nunca llegamos a ser amigas, ¡menos mal! De lo contrario terminaba como Jimena Barón, con el corazón roto. Le pasó algo similar. Decía que eran amigos y se puso de novia. Así se empieza porque siempre le gustaron los chicos de barrio. Lo digo con amor".

Cansada de leer agresiones, Gianinna decidió subir una historia contra sus adversarias publicas ¿Qué publicó? La letra de un tema de Leo García en la que dice: "Hablás de mi y no sabés quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta (...) hablás de mi y no sabés quién soy, a quién amé y a quién odié de veras".

Y cierra: "Nunca sabrás si digo la verdad, porque no sé qué mentira quisieras... nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo".