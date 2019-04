Celos, internas y mucho malestar se vivió la foto de todos los integrantes del Bailando por un sueño en el hotel Alvear. O por lo menos, así lo confirmaron algunos de los propios protagonistas, quienes además afirmaron que las actrices Leticia Brédice y Griselda Siciliani son las nuevas consentidas –por así decirlo- del conductor por el lugar que les dieron en la postal.

Si bien ambas actrices tienen méritos propios para sentarse al lado de Marcelo Tinelli, relegaron a otras figuras de peso como Florencia Peña, Valeria Lynch o Carolina “Pampita” Ardohain. Las jurados del certamen de baile se iban a sentar en butacas, pero fueron desplazadas al suelo porque tapaban a las actrices que se sentaron junto al conductor.

En su programa, Pampita Online, la modelo decidió referirse a la foto del Súper Bailando y dejó entrever su fastidio por tener que posar desde el suelo. Además, dejó abierto un debate que, sin dudas, dará que hablar hasta el regreso de Showmatch: ¿Brédice y Siciliani se sentaron al lado de Marcelo Hugo por una decisión artística de la producción o por pedido exclusivo de ellas?

Durante su descargo, luego de recordar su pasado en las pasarelas donde los codazos entre las modelos eran modelo corriente (así nació, por ejemplo, su eterna disputa con Nicole Neumann), describió que el clima de la foto era de "caras largas y mucha mala onda".

“Acá no hubo codazos, pero… hubo quilombo para ver quién se sentaba al lado de Marcelo. Hasta que en un momento la productora dijo: ¿Qué hago? ¿Lo photoshopeo a Marcelo y lo pongo en medio de todas para que todas estén contentas?'", contó Pampita.

Y siguió, con cierta ironía: "A mí me tocó en el piso, con Flor (Peña). Se nos veía la bombacha. 'Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó acá…'. No hicimos problemas con nada, nos bancamos el piso duro un rato largo", recordó.

Sin embargo, al final reveló que una famosa –furiosa por el lugar que le había tocado- se puso a discutir con los productores durante un buen rato y dilató la toma de la foto. "Había una de todas que no quería venir a la foto, ¡eh! Todos esperando….. No voy a decir quién. Y nosotras ahí, en el piso, chiquitas, aguantando, esperando, porque todas somos mamás y nos queríamos ir", relató.

Lo cierto es que, tal y como lo describió, la famosa en cuestión sería Florencia de la Ve, que se mostró muy enojada y hasta furiosa por el lugar que le tocó durante la foto oficial. “Si me hubiera podido cambiar de lugar, me cambiaba”, confesó Flor y aclaró: “Porque no me gusta estar en la punta porque me sale el brazo gordo”, dijo, aunque muchos no le creyeron.

Además, consultada en Los Ángeles a la mañana por sus malas caras y gestos durante las fotos, Flor aludió a unos restos de comida que le habían quedado entre los dientes, que –según sus palabras- le impedían sonreír con comodidad.