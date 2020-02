¿Pampita está embarazada? La foto que despertó dudas y la curiosa reacción de la modelo

¿Carolina “Pampita” Ardohain está embarazada? La incógnita sobre si la modelo, que se casó a mediados de año con Roberto García Moritán, se disparó luego de una sugestiva foto en donde se la puede ver a ella en las playas de México con un vestido que tiene un moño en la panza y que era un poco más holgado de lo que suele usar la modelo.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a preguntarle si estaba embarazada o no en los comentarios del posteo, pero la modelo no respondió ni uno sólo. A medida que pasaban las horas, el misterio iba en aumento y no eran pocos los que se preguntaban si estaba por llegar el inicio del “operativo blanqueo” algo que ella suele hacer.

Sin embargo el periodista Tomás Dente, panelista de “Nosotros a la mañana”, tuvo la respuesta oficial de ella. “Le pregunté si está embarazada a raíz de la publicación de una foto con vestido celeste en la que sus followers le comentan que está embarazada”, comentó. Y agregó que de manera tajante Carolina desmintió las versiones diciendo: “No, nada que ver, absolutamente no”.

De esta manera, Dente se ganó la decepción de los presentes, incluida la del conductor, “el Pollo” Álvarez. Así, Pampita puso fin a las versiones que indicaban un nuevo integrante en la familia ensamblada que mantiene con García Moritán.

En las últimas semanas la modelo sufrió diferentes críticas en las redes sociales con respecto a su matrimonio, al que acusaron de “falso” y de “planeado para ganar prensa”. Eso hizo que Pampita tuviera que salir a responder. Ángel de Brito salió a desmentirlo y confirmar que ella está feliz junto a García Moritán.