"Pampita", la "China", Benjamín Vicuña y el pacto secreto para "mantener la armonía" tras el palta-gate

En pocos meses se cumplirán cuatro años del estallido del "palta-gate". Desde entonces, Carolina "Pampita" Ardohain se casó con el empresario gastronómico Roberto García Moritán y ya anticipó sus ganas de volver a ser mamá. Del otro lado, Eugenia "la China" Suárez blanquearon su relación, tuvieron una hija -Magnolia- y de acuerdo los rumores están esperando su segundo bebé. El secreto "pacto de paz" y por qué la modelo se niega a entrevistar a su ex pareja.

En una reciente entrevista a la revista Hola, "Pampita" se refirió al vínculo que mantiene con la "China", pese a que en su momento la señaló como la mujer que había "arruinado su familia". "Hay una excelente relación porque mis hijos me importan más que mi propia vida. Tenemos que manejarnos con respeto todos los que integramos la familia de mis hijos. Esa claridad hace que todo se cuide muchísimo".

Pese a los crecientes rumores, el chileno y la ex Casi Ángeles todavía no confirmaron su embarazo. En sintonía con su respuesta anterior, la modelo y conductora se negó a hablar del tema. "Imagino que como los noteros me tienen a su alcance, por tener un programa diario, es fácil acceder a una nota conmigo. Pero nunca me van a escuchar hablando algo que pueda llegar a perjudicar mi relación con el padre de mis hijos. No voy a permitir que nada ponga en riesgo eso”.

"Soy muy cuidadosa de todo lo que tiene que ver con mis hijos. Eso incluye a su papá. Hay lugares que respeto y no quisiera que se mediatice cómo nos movemos nosotros como familia", se atajó. Consultada sobre la posibilidad de invitar a su ex pareja a su programa, "Pampita" dejó en claro que la buena onda y el trato cordial tiene un límite: "No me imagino que se pueda dar. Siempre pienso que con el papá de mis hijos tengo que tener la mejor relación posible y, por suerte, las dos partes pensamos exactamente igual. No creo que haya necesidad de que nada ensucie la armonía que conseguimos".

Dos años atrás, la "China" se había mostrado reacia a la idea de armonizar el vínculo con la modelo. “No soy resentida ni rencorosa, pero te voy a responder algo que me decía mi papá: ‘Lo más importante es irse con la conciencia tranquila’. En cualquier vínculo. No es mi prioridad y la de Benjamín tampoco. Él tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debería entrar yo“.

Sin embargo, el nacimiento de Magnolia fue lo que marcó un antes y después, de acuerdo a lo que confiaron fuentes cercanas a la pareja. "Una cosa es una relación de pareja y otra cuando hay hijos de por medio. El cambio fue porque la 'China' pasó de ser la mujer de Benjamín a convertirse en la madre de la hermana de los hijos de Caro. No se trata de 'perdonar' o de ser falsos, se trata de crear el ambiente más sano para los chicos".

"Mis hijos se crían en dos casas. En una está Benjamín con Eugenia, y en la otra estoy yo. Todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos, la prioridad son ellos. Todo lo que pasa alrededor mediático tiene que ver con nuestro trabajo. A veces, cuando estoy en mi programa digo una frase y empiezan a decir: 'Se la manda (a la China), pero no; no es así", aclaró tiempo atrás la modelo.

Cronología del palta gate: los números que no le cierran a Pampita

6 de junio de 2015: Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall.

y celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall. 28 de octubre de 2015: estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que "Pampita" acusaba a Vicuña de infiel.

estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que acusaba a de infiel. 29 de octubre de 2015: se hizo público que Vicuña abandonó la casa que compartían en el bajo Belgrano. Se mostraron juntos en el gimnasio Racket Club en el que jugaban sus hijos.

4 de noviembre de 2015: comienzan los rumores de relación entre Vicuña y la "China" . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver".

comienzan los rumores de relación entre y la . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver". 4 de noviembre: Pampita y Vicuña comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación.

y comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación. 23 de noviembre de 2015: comienzan las grabaciones de la película El hilo rojo en la que se conocieron Vicuña y la "China".

2 y 3 de diciembre: según Pampita , Vicuña regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches.

según , regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches. 11 de diciembre de 2015: Pampita visitó las grabaciones de la película. Estaban filmando exteriores. Entró al motorhome y, según ella, los encontró teniendo sexo.