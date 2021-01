"Pampita", Macedo y la "China": los boicots cruzados para mojarse la oreja e imponer "agenda"

El avance de las redes sociales permitió que los famosos pudieran hacer sus propios anuncios e incluso desembarcar en el millonario negocio del canje sin depender de las tapas de revistas o los medios televisivos. El alcance de sus publicaciones no sólo los ayuda a facturar, sino que también les permite "mojarle la oreja" a sus rivales mediáticos.

En las últimas horas, los fans de Carolina "Pampita" Ardohain cuestionaron a la "China" Suárez por publicar una foto junto a sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio) justo en el día elegido por la modelo para anunciar su esperado embarazo desde México.

Aunque desde hace años se muestran cautas y relajadas cada vez que los periodistas les preguntan por su relación, lo cierto es que tanto "Pampita" como la "China" Suárez siguen de cerca el minuto a minuto de las publicaciones que cada una realiza en sus respectivas redes sociales. Sus entornos incluso advirtieron que cada una tiene un "Instagram trucho" para poder ver las historias sin dejar huellas, ni que la otra se entere del visto.

La guerra por acaparar la agenda mediática no es nueva. En julio del 2017, sólo meses después de que Benjamín Vicuña y la ex Casi Ángeles blanquearon su relación, "Pampita" -quien por ese entonces estaba en pareja con el tenista Juan "Pico" Mónaco- inició una sutil "guerra de portadas".

Ese mes, la “China” y Benjamín Vicuña habían decidido confirmar la llegada de su primer hijo presionados por el fuerte cruce con Ángel De Brito, por entonces compañero de la modelo en el jurado de Showmatch. Lo hicieron pese a que todavía faltan dos semanas para el inicio de segundo trimestre.

Fue la rubia quien se encargó de darle el domingo por la noche la primicia a su amigo, Marcelo Polino. ¿El detalle? El también jurado del ciclo de baile de Marcelo Tinelli fue uno de los pocos que defendió a la “China” cuando estalló el “palta-gate” y “Pampita” la acusaba de haber destruido a su familia.

Aunque Pampita tenía un viaje a Ibiza programado desde hace tiempo, dado que participó el fin de semana del casamiento de unos amigos junto a Juan “Pico” Mónaco, la modelo se encargó de compartir cada momento de sus vacaciones. Y, claro, de dejar en claro con decenas de fotos que su relación con el tenista retirado va “viento en popa”.

Y así, mientras la actriz daba un móvil en vivo, la ex mujer de Vicuña seguía compartiendo fotos junto a “Pico”. “Vacaciones. Amor”, destacó en una de sus últimas publicaciones desde Palma de Mallorca. Pocas palabras, la misma actitud que había mantenido una semana atrás uando le preguntaron por los hasta entonces rumores del embarazo de su enemiga.

“No hablo de esa persona”, retrucó de modo lapidario. “No me refiero a ningún tema, nunca. No me ha tocado opinar de eso. No he pasado por ninguna situación. Mi meta es tener la mejor relación con el papá de mis hijos”, remató.

La “China” tomó nota y aprovechó el móvil con Polino para responder el desaire. “Estamos lejos de establecer un vínculo. No soy rencorosa, pero sí memoriosa. Por ahora es la mamá de los hijos de Benjamín y la respeto. Pero el dolor no habilita hacerle daño a los demás, yo empecé a salir con él cuando ya estaba separado”, remató.

El antecedente con Isabel Macedo y la “tapa robada”

El sábado 24 de septiembre de 2016 Isabel Macedo le puso fin a su larga soltería y dio el “sí” en Salta, junto al gobernador provincial, Juan Manuel Urtubey. La ceremonia paralizó a la farándula y al universo político. Y, como era de esperarse, todas las revistas querían tener las fotos exclusivas de la boda.

En un principio, la actriz había cerrado una “exclusiva” con la revista Hola. Pero fue “Pampita” quien se las ingenió para protagonizarla. Y así, mientras que el resto de las publicaciones compartieron la temática principal de la boda de Macedo, la modelo le robó la que más le interesaba. ¿Cómo lo logró? Nadie lo sabe. Lo cierto es que esa semana fue ella junto a Guillermina Valdes quienes ocuparon el lugar central de la publicación.

"No tengo tiempo para ocuparme de otras personas, ni de hacerle mal a otras personas o de robarle una tapa a otras personas, vivo mi vida y nada más", fue la escueta respuesta de la morocha quien, por ese entonces, vivía un fugaz, aunque bien promocionado, romance con Nacho Viale.

La mala relación entre ambas comenzó hace diez años, cuando Macedo protagonizó junto a Vicuña la tira Don Juan y su bella dama. Fue allí donde, según “Pampita”, la actriz mantuvo un apasionado affaire con quien fuera por entonces su marido. Y, fiel a su temperamento, no dudó en agarrarla de los pelos cuando se la cruzó a las seis de la mañana en una fiesta de año nuevo en el boliche Tequila de Punta del Este.

“Me pegó muchísimo”, reconoció la morocha, quien no dudó en hacer la correspondiente denuncia policial por agresiones en la seccional 12ª de La Barra. “No se los devolví porque no es mi estilo, pero tampoco la había provocado. Vino de la nada, hecha una loca”, aportó tiempo después.