"Pampita ni siquiera ve a sus hijos": la ex niñera redobló la apuesta y alertó a la AFIP por pago en negro

Luego de que su ex niñera Viviana Benítez la acusara de hostigamiento y maltrato laboral -y de contribuir a la pérdida de su embarazo- Carolina "Pampita" Ardohain negó las acusaciones y mostró como pruebas una serie de chats en los que se evidencia que existía una relación afectuosa y cordial entre ambas.

"Es otra persona"

Este lunes a la mañana, Benítez le respondió a la modelo en un móvil en vivo para el programa Involucrados. "Los mensajes son míos, son de hace dos años más o menos. ¿Por qué no mostró los de los últimos tiempos? Porque en el último año ya no teníamos esa relación", aseguró.

"Pampita es la que ustedes conocen afuera, pero yo conozco a Carolina adentro de la casa", agregó. "Nada que ver, es otra persona en todo sentido, en el trato con nosotras, con sus hijos, con todos. Dice que es una súper mamá, pero nunca ve a los hijos. Esa es la verdad".

Relación traumática

Paralelamente, el abogado de Benítez señaló que "una interacción virtual de hace dos años no deslegitima lo que era en realidad" la relación de Pampita con la ex niñera y subrayó que los hechos que están dispuestos a probar en la justicia "son categóricos".

"Esos chats no dicen nada, no son prueba y no nos preocupa porque nos vamos a encargar de acreditar cómo era la relación traumática en la intimidad de la señorita Ardohain con Benítez", sentenció.

¿Teléfono a la AFIP?

La mujer reveló que cobraba un sueldo de 21.400 pesos. "Cobraba 19.400 y hace dos meses me aumentó dos mil pesos, pero en la AFIP me tenía registrada como niñera y ganaba 12 mil pesos. Trabajaba de lunes a viernes. Si me daba franco, me lo descontaba".

“Me duele no ver más a los chicos, pero no puedo hacer nada. No me podía quedar ahí y no me pude despedir de ellos. Lo único que hice fue mandarle un mensaje al nene más grande y le dije que siempre los iba a querer y me respondió: ‘Nosotros también’”.