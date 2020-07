"Papá, estás vivo": cómo fue el reencuentro entre Maradona y su hijo Dieguito Fernando

Después de que Dalma y Gianinna aseguraran que no las dejaban tener contacto con su padre, este lunes Verónica Ojeda habló en Intrusos y contó que su pequeño hijo pudo reencontrarse con Diego Maradona luego de meses de no verlo, pero que eso sucediera, debió pasar por un terrible momento.

"Cuando se vieron, se abrazaron fuerte, Diego estaba llorando. Dieguito se sentó en el apoyabrazos, de frente al papá, lo miró y le dijo: ‘Papá, estás vivo’", reveló la rubia.

Verónica Ojeda habló del encuentro de su hijo y Diego Maradona.

Según contó, aunque en una primera ocasión ella llevó a Dieguito Fernando a ver al ex jugador para el Día del Padre, en aquel entonces no la dejaron ingresar al country donde vive el "Diez", por lo que tuvo que regresar a su casa con todos los regalos que le había comprado a Maradona.

Después de eso, ella logró comunicarse con él, y luego de que las hijas del deportista dijeran públicamente que no podían comunicarse con su padre, finalmente Ojeda pudo hacerlo y acordó un día para que su hijo viera a su padre luego de varios meses.

"La llamada fue un miércoles y combinamos con Diego que el sábado al mediodía yo lo llevaba al nene a su casa. Ese día llegué a la puerta, lo llamo a uno de los asistentes y le dije que estaba en la puerta. Empiezan a dar vueltas, me dicen: ‘esperá que le avisamos’, sigo esperando, vino la seguridad a la puerta y me dicen que Diego no me podía atender", contó la rubia.

Según su relato, se puso tan mal, que empezó a decirle a los guardias del lugar que Maradona la estaba esperando, y como nadie le daba respuestas, ella llamó a "Charly", su asistente, quien no la atendió.

"Realmente me agarró un ataque de nervios: empecé a los gritos, a llorar y les decía que no me iba a mover de ese lugar hasta no verlo. Dieguito, que estaba adentro de la camioneta, quería ver a su papá, él ya sabía que íbamos a verlo", aseguró.

Sin embargo, quien la ayudó fue uno de los hombres de la seguridad del barrio privado, ya que le dijo que él mismo iba a ir hasta la casa del "Diez" para avisarle que su hijo había llegado y que lo esperaba.

Incluso, en base a lo que contó Ojeda, el seguridad tuvo que enfrentarse a "Charly", e hizo todo lo posible para entrar a la casa de Maradona y hablar directamente con él.

"Charly le dijo que Diego no iba a salir de la casa y el señor este, que fue un amor conmigo, le dijo, textual: ‘Guacho, salí de acá porque a Diego su hijo lo está esperando en la puerta con su mamá‘. Llegó hasta donde estaba Diego y le dijo que su hijo lo estaba esperando en la puerta. Ahí se paró Diego y el de de seguridad del barrio lo subió a su camioneta y lo llevó hasta donde estábamos”, contó.

Sobre el reencuentro, la rubia aseguró que Dieguito y su padre se abrazaron y lloraron por un buen rato, sobre todo porque el nene le dijo a su papá que estaba vivo, algo que le provocó una angustia terrible a Maradona.

"Diego se disculpó y le dijo: ‘Hijo, te pido disculpas por todos estos años, por no estar con vos. Yo sé que vos estás bien, pero yo siempre hago lo mismo’. Mientras le hablaba, no paraba de llorar. En ese momento Dieguito estaba acongojado, y me metí y les dije que no lloraran más y que disfrutaran del momento. Le hablé a Diego, le dije que lo que importaba era que estaba con su hijo. Le dije: ‘No tenés que permitir que nadie corte esta relación’. Ahí Diego me preguntó por qué no se lo había llevado más. Yo le dije que no me alejé, que me habían cortado el diálogo con él", aclaró.

Dieguito Fernando y Maradona se reencontraron.

Qué dijo sobre el supuesto permiso de circulación falso

La semana pasada, Verónica Ojeda y su novio Mario Baudry, que es el jefe de Gabinete del Ministro de Seguridad bonaerense, fueron acusados públicamente de haber salido a la calle con un permiso de circulación falso, lo que los habría llevado a tener una fuerte discusión con el personal de la policía que los detuvo en un control.

Ojeda aseguró que tiene un permiso de circulación legal.

Aunque hasta ahora la rubia se había llamado al silencio, este lunes reveló que tanto ella como su hijo tienen un permiso de discapacidad para que Dieguito realice su terapia habitual.

"Todo lo que se dijo fue para embarrar la cancha. Soy mediática y se agarraron de eso. Quisieron pegarle políticamente a mi novio y a Berni", continuó en el ciclo de espectáculos. Tengo el certificado para circular y mi hijo también. Me paró el control municipal, mostré mi permiso, lo escanearon y seguí. No tengo multas, ni infracciones, ni me secuestraron el auto. Todo lo que se dijo fue por política", aseguró.