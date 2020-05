"Papagayo, no entendés nada": el nuevo spot de "Casados con hijos" y las agresiones machistas que denunció Érica Rivas

La salida de Érica Rivas de Casados con Hijos sigue dando que hablar debido a que todavía el elenco continúa con algunas molestias por cómo se dio su desvinculación. Recordemos que la actriz, que debía interpretar a María Elena Fuseneco, comenzó a expresar sus preocupaciones por el guión e incluso llegó a solicitar la intervención de la comediante Malena Pichot para que corrija cuestiones de género y feminismo en el mismo.

Si bien la producción permitió esa situación, poco a poco los ánimos se fueron caldeando y un intercambio de mails terminó por detonar todo. Rivas se fue del proyecto (de acuerdo a la versión de los productores, según ella fue desvinculada de modo unilateral) y los que siguen firmes en la obra de teatro comenzaron a trabajar en los spots para promocionarla. Cabe destacar que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19), el estreno se pospuso para enero de 2021

Con ese contexto, comenzaron a aparecer los spot de promoción que protagonizaron Guillermo Francella y Florencia Peña en sus respectivos roles de Pepe y Moni Argento. Si bien el primero spot no abordó el problema de la salida de Rivas; en el segundo, según estaba estipulado, iba a aparecer la primera referencia a todos los personajes. Esto quedo plasmado en el propio guión que discutió Rivas.

¿El resultado final? Ni una sola mención, aún cuando hubo varios chistes que daban pie para incluir el personaje de María Elena. A eso se le sumaron dos palabras que si son habitué de la serie sabes que Pepe suele tildar de “loca” a María Elena. Sugestivamente, vamos a darle el derecho a la duda, en el spot Pepe y Moni hablan de ¨mujer” y “loca” cuando hacen referencia a los números de la quiniela.

Pero eso no es todo. El personaje de Pepe, tal vez como temía Rivas, sostiene su posición dominante con Moni, a quien constantemente le explica todo como si fuera una tonta -mansplaining- y llega a insultarla cuando ella canta: "Cantás como a un papagayo que lo están ahorcando. No me jodas más. ¡Basta!".