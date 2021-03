"Pará, Rocío; no hagas quilombo": el fuerte cruce de Claudia Villafañe y Oliva en vivo

Tensión en vivo. Claudia Villafañe sorprendió al dejar de lado su marcado bajo perfil y salió en vivo en Polémica en el Bar para cruzar a Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla. Además del cruce con el letrado, quien se comprometió a acercarle la famosa y todavía presunta auditoría contratada por Morla sobre las arcas de Diego Maradona y que disparó los juicios en Estados Unidos, la "Tata" le marcó la cancha sin filtros a Rocío Oliva.

"¿Vos viste esa famosa auditoría? Vos que decís que tenés acceso a todos los expedientes", le espetó Claudia a D'Alessandro. El abogado de Morla mantuvo siempre el tono conciliador y reconoció que no había tenido acceso a la documentación, pero se comprometió a acercársela. "Vamos a hacer algo: yo voy a buscarla y te la paso de forma privada. Y si no está o no existe como vos decís, vas a poder decirlo de forma pública", negoció el abogado.

En la mesa del estudio estaba Rocío Oliva, panelista del programa de América. La ex del "Diez" se llamó a silencio durante toda la comunicación telefónica, pero cuando la "Tata" se disponía a cortar y le agradecía a Mariano Iúdica el espacio, Oliva disparó desde el fondo: "Que no te mande la carta documento entonces". Claudia escuchó la chicana y la cortó en seco sin dudarlo: "No, pará, Rocío; no hagas quilombo".

En ese momento, Claudia le aclaró a Iúdica que la carta documento fue por que el conductor aseguró que la única del clan Maradona que podía destrabar los contratos económicos pendientes de Maradona en Venezuela era ella. "Yo no tengo ese acceso, no entiendo por qué lo dijiste", le espetó. "Es una opinión, Claudia. Lo que yo dije es que si había alguien que tenía ese poder sos vos, porque sos 'La Claudia", resistió Iúdica.

"¿Y por qué soy sólo yo la única que puede? ¿Por qué no puede Verónica, que estuvo nueve años con Diego? ¿Por qué no puede Rocío, que estuvo siete años con él? Chicos, por favor. Basta de estas cosas", resistió Villafañe, al tiempo que describió: "¿A quién se le ocurre que yo levanto un teléfono y hablo con Maduro? Chicos, yo no tengo nada que ver".

Atenta a la presencia de Oliva, Claudia también aprovechó para aclarar -una vez más- que no fue ella quien le prohibió el ingreso al velorio que tuvo lugar en Casa Rosada y al posterior entierro del "Diez" en el cementerio de Bella Vista. "Yo no tomé ninguna decisión, como se dijo. Fue la familia, y aclaro que hablo en general, la que lo decidió y yo acaté eso. El que me conoce sabe que es así".

Por último, desestimó haber sido quien "digitó" el velorio de Maradona. "Cristina (Fernández de Kirchner) te fue a saludar a vos porque sos 'La Claudia'", aseguró Iúdica. "No, Mariano. Cristina me vino a dar un beso, como se los dio a Dalma, Gianinna y Jana que éramos las que estábamos en ese momento como representantes de la familia, porque no estaban las hermanas de Diego".