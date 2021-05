“Parecía que tenía dos patys negros”: Cinthia Fernández habló sobre una de sus cirugías estéticas

Se sabe que Cinthia Fernández no tiene pelos en la lengua. Cuando hay que ir al frente, ella lo hace sin problemas. En televisión, radio, gráfica o redes sociales, la panelista de LAM no duda en contar su verdad cada vez que puede. Aunque, a veces, eso la lleve a ir demasiado a fondo. Hace pocas horas, Cinthia protagonizó uno de esos episodios de su vida y reveló qué operaciones se realizó, cómo le quedó y qué partes de su cuerpo perdieron todo tipo de sensibilidad.

“Después de ser mamá se te oscurece mucho el pezón y se te agranda. El pezón se hace una hamburguesa tamaño extra large. Yo tuve mastitis en una sola lola, que me quedó por el ombligo, y la otra normal. Tenían que drenarme la leche, pero no tenía solución el 'paty'. Parecía que tenía dos patys negros en las lolas”, explicó la panelista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y reveló detalles íntimos y dolorosos de la cirugía que le tuvieron que hacer: “Entonces, ¿qué hicieron? Me sacaron los dos pezones, me los recortaron como si fueran papel y me los volvieron a poner. Ahora tengo los dos paty chiquititos”.

"La operación duró seis horas, porque también me operé de una diástasis abdominal. Fue por una cuestión de salud porque tenía una infección en la lola. Me sacaron seis centímetros de piel. ¡Un horror! Nunca puede amamantar por la infección. Mis hijas crecieron a mamadera".

Y sin que nadie le consultara, Cinthia comentó que perdió totalmente la sensibilidad en los pezones luego de la operación. "No siento nada en el pezón. El futuro hombre que esté conmigo va a ver que finjo. Yo no siento nada. Pero para mí era más importante no tener dos ojos de búho. Esa sensibilidad no la extraño", contó.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Cinthia cuenta intimidades en la televisión. Hace un año, en plena cuarentena por el coronavirus, la panelista sacó las cuentas de hacía cuánto tiempo no mantenía relaciones sexuales. “Hace bastante. Como cuatro meses. Creo que la última vez fue en diciembre. Con Martín Baclini”, comentó ese día.

Otra vez, en 2019, cuando aún salía con Baclini, afirmó durante una entrevista con quien era su pareja: "Le hice hacer un truco y me dice 'me está doliendo el (nervio) ciático'. El señor le tiene que agradecer la vida a la genética que tiene porque va al gimnasio y levanta 5 kilitos nada más".

Y agregó: "Es muy temprano, pero la primera vez que tuvimos un encuentro íntimo, me dijo: 'esperá que tengo que respirar'". Entonces, Martín respondió: "Es como tántrico, hay que respirar para no irse rápido. Yo le decía 'quieta, fiera, quieta' y respiraba".

Pero este año volvió a hablar de la falta de sexo. En febrero, ante la pregunta sin filtro del conductor LAM, ella admitió que desde el 23 de diciembre de 2019 no tiene relaciones sexuales con ningún hombre. “Un año y dos meses, desde Baclini”, analizó Ángel de Brito. Y ell agregó: “Me da fiaca. Empezar con alguien, conocer…”.