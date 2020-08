"Pasó dos noches con oxígeno": Feinmann sigue internado con coronavirus y mandó un sugestivo mensaje a sus amigos

El periodista Eduardo Feinmann continúa internado con coronavirus tras haber registrado picos de fiebre alta en los últimos días. Aunque no trascendieron grandes detalles sobre el cuadro de salud del conductor de A24 y Radio Rivadavia, los médicos creen que mañana será un día clave para saber si logra una mejora. La neumonía que le provocó el COVID-19 no avanzó, y aunque no requirió asistencia mecánica respiratoria sí le colocaron una mascarilla. El mensaje que le mandó a algunos contactos.

La preocupación por la salud del conductor se originó en las últimas horas, luego de que trascendiera un mensaje en el que le transmitía a algunos contactos “recen por mí”. Su frase, que no quedó claro si se trataba de un pedido real o si se trataba de una ironía, desató cierta preocupación.

Feinmann se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi desde el martes, luego de registrar fiebre alta. Su médico de cabecera le indicó que debía internarse para sostener una observación más puntual sobre la evolución del coronavirus, aunque por ahora los indicios muestras que avanza su recuperación.

Según publicó el sitio web Teleshow, Feinmann tuvo “mucha fiebre” durante más de 72 horas. “Pasó las últimas dos noches con oxígeno pero por suerte no necesitó asistencia respiratoria, sino que está con una mascarilla”, señalaron allegados al conductor de A24 y Radio Rivadavia. “La buena noticia es que le hicieron una tomografía de pulmón y pudo determinarse que la neumonía que le provocó el COVID-19 no había avanzado”, agregó la fuente.

Feinmann transita hoy su décimo día con coronavirus y por ahora recibe atención de forma permanente. Los médicos creen que mañana será un día clave para conocer si la enfermedad comienza a registrar signos de que cede o si el cuadro continúa del mismo modo.

Cabe recordar que la semana pasada Feinmann primero comenzó con síntomas muy leves de coronavirus, por lo que decidió faltar tanto a la radio como a su programa de televisión para someterse al testeo en el Hospital de Clínicas. Según contó a través de sus redes sociales, hasta ese momento sólo había presentado un cuadro de disfonía, que había atribuido a los cambios climáticos.

Horas más tarde, por Twitter, comunicó que había dado positivo en el testeo de COVID-19. “Me dieron el resultado confirmándome que es positivo, quiero aclarar que hasta después del resultado no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo”, sostuvo en aquel entonces.

“Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”, agregó luego.

Con el correr de los días, Feinmann se desconectó de las redes sociales, donde suele mantener una gran actividad, hasta que finalmente esta semana se supo que venía de varios días con fiebre alta y que debieron internarlo.

En paralelo, esta semana se supo que dos de sus compañeros de A24 dieron positivo: el médico Claudio Zin y el periodista Mariano Obarrio.