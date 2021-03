"Patrulla progre": el furioso descargo de Canosa tras preguntar por el "intendente de Lugano"

Viviana Canosa lo hizo de nuevo. Después de que su pregunta por el "intendente de Lugano" se hiciera viral en el marco de la búsqueda de Maia Beloso, la conductora apuntó a la "patrulla progresista" y explicó el motivo por el cual no se dio cuenta en vivo de que Villa Lugano es un barrio porteño y no parte del Conurbano bonaerense.

"Les jode el tema Maia porque pone el dedo en la llaga. Un cartonero juega a las escondidas con todas las fuerzas de seguridad del país y todavía lo seguimos buscando. Siempre van un paso atrás. ¿Por qué? El dedo en la llaga", disparó la conductora desde su cuenta de Twitter, algunas horas antes de que la Policía encontrara a la nena desaparecida.

"Ayer, mientras hacía la nota con la prima de Maia, pidió por el intendente. 'Que venga el intendente'. La verdad es que la palabra intendente no la asocié a Larreta. Nadie le dice intendente a Larreta y yo estaba concentrada en lo que me decía la prima de Maia. No estaba pensando que el móvil estaba en Villa Lugano y entonces me convertí en TT", sumó.

En efecto, el "error en vivo" de la conductora dio lugar a que muchos especularan con que había cortado de forma abrupta la nota al darse cuenta de que la jurisdicción dependía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Un dato no menor es que en su descargo aseguró que la pregunta en torno al intendente fue realizada por la familia de Maia cuando, tal como salió en vivo, fue ella quien se preguntó: "¿Quién es el intendente?". Ante la falta de respuesta de la familia de la por entonces nena desaparecida, fue un productor de Canosa el que le recordó que Lugaro era Capital Federal.

"¡Qué loco! ¿Eso es lo que sacaron de la nota?", se quejó Canosa, al tiempo que disparó: "La patrulla progresista está a full. Buscan y buscan. Están con la lupa buscando. Les jode que metamos el dedo en la llaga". El que busca encuentra, dicen.