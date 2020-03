"Pechos explosivos", "instintos suicidas" y "regalitos" en el auto: las famosas que muestran el "Lado B" de la maternidad

La sinceridad de la modelo y periodista Mina Bonino sobre cómo vive la maternidad generó un fuerte revuelo. “La maternidad es una mierda, cansa, te agobia, te arrepiente”, escribió en su cuenta de Instagram. El posteo obviamente se viralizó, pero la periodista no es la única celebrity que se quejó de la maternidad. A continuación te dejamos algunos casos.

Eugenia “China” Suárez y la caca de su hija

La actriz María Eugenia "China" Suárez manejaba con su hija Magnolia por las calles porteñas pero algo cambió su tranquilidad. Según relató en su perfil de Instagram, frenó su auto debido a que su beba se encontraba llorando porque quería comer.

Rápida de reflejos, la China paró la marcha, y comenzó a darle la teta. Lo que no esperaba es que Magnolia, la hija que tuvo con el también actor Benjamín Vicuña, hiciera sus necesidades mientras comía. "Lo más gracioso de todo es que imaginate, le estoy dando la teta acá y se cagó (señala el asiento) y me puse a limpiar y pensé, me llegan a sacar una foto ahora y me cagan, quién iba a pensar que toda esa caca era de Magnolia", afirmó.

Acostumbrada a que su vida sea seguida de forma constante por los medios, bromeó con que si la fotografiaban cubierta de materia fecal hubiera titulado "la China con cagadera". Por estos días, la China se dedica de lleno a la maternidad. Y cuando su hija hace sus necesidades, ella, como orgullosa madre que es, se lo comunica al mundo.

Cardi B y el problema de la lactancia

Cardi B es una de las rapperas de mayor influencia de la actualidad y fue madre hace dos años. Durante y después de su embarazo se encargó de contar el “Lado B” de la maternidad a través de sus redes sociales. Uno de los posteos que generó mayor revuelo fue cuando confesó que, como consecuencia de la lactancia, tuvo que empezar a levantar sus pechos con cinta adhesiva.

“Tengo que pegarme mis pechos hacia arriba porque, chicos, dar a luz es un asco”, se sincera al inicio del vídeo que publicó en Instagram. “Cuando estaba embarazada se veían bien pero ahora, ahora no”, añadió.

Dalma Maradona y su confesión

Dalma Maradona fue mamá por primera vez y revolucionó las redes sociales con un tierno posteo en donde describió su sensación después de dar a luz a Roma. “MI VIDA ENTERA EN ESTA FOTO! ❤️Y casi sin pensar escribo esto SIENDO MAMÁ! No lo puedo creer ni yo! Siento que este no es un post cualquiera porque como les dije desde que supe que estaba embarazada, NO ME SIENTO PARA NADA CAPACITADA para dar consejos de maternidad y DETESTABA que cada persona que me viera embarazada se sintiera con el derecho de decirme como hacer las cosas. Si hay algo que aprendí con la Pipita en brazos es que cada bebé es diferente y cada mamá HACE LO QUE PUEDE con esta maternidad que te viene encima y te lleva puesta en un montón de aspectos!”, compartió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe en su cuenta de Instagram.

“No puedo dejar de agradecer a mi obstetra (genio del mundo al cual amo y con el que me sentí en todo momento MUY CONTENIDA) Anibal Dal Verme ❤️ A mi partera Silvina (que la tiene más clara que nadie pero la que me dio el abrazo que más necesitaba en el quirófano cuando más miedo tuve en mi vida) Y a todo ese equipo que me hizo pasar el mejor parto que ni en mis sueños podría haber sido más espectacular! Gracias Gaby POR TODO! Sos la más loca y la más GENIA!”, agregó.

Mila Kunis y la teoría “suicida” de los niños

La actriz Mila Kunis, en 2016 durante una entrevista con la revista Glamour, esbozó su teoría sobre el carácter “suicida” que tienen los niños menores de cinco años. “Los chicos están locos y también son algo suicidas. Por ejemplo, en las plazas tienen algunos juegos que usan niños más grandes para correr y saltar. Wyatt (su hijo) camina por ahí como si estuviera en un barco pirata como si nada”, contó.

Emily Blunt y los “pechos explosivos”

Emily Blunt es una de las actrices británicas más reconocidas del momento. Madre de dos niños, recientemente contó algunos detalles de lo que fue amamantar y los primeros días post parto. “Cuando llegué del hospital no me bañé por una semana. Entonces le dije a mi marido de ir a cenar afuera. Estando en el restaurant no podía durar más de una hora tranquila porque mis pechos explotaban”, contó en declaraciones a la revista InStyle “Es que cuando la leche sale por primera mes es como un tsunami, pero nos propusimos demostrarnos que podíamos sentirnos como una pareja “normal” por al menos unos segundos”, agregó.