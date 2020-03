"Pedazo de hijas de mil p..., pelotud... y forr...": la furia de Yanina Latorre con sus vecinas

Desde el viernes rige en el país el “aislamiento preventivo y obligatorio” ordenado por el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández para intentar minimizar la propagación y el impacto del coronavirus (COVID-19) en el país.

Todos aquellos que no respetan el decreto, son agredidos, insultados y hasta escrachados en las redes sociales. Como se sabe, todos podemos salir a comprar comida o medicamentos.

En este contexto, Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para confrontar a sus vecinas que la vieron caminando por la calle y decidieron agredirla. La mujer de Diego Latorre publicó algunos videos en sus historias de Instagram en la que explicó que se estaba dirigiendo al supermercado y apuntó directamente con insultos contra las mujeres que, desde sus casas, la confrontaron.

Una vez terminó sus compras y retornó a la comodidad de su hogar, furiosa, Yanina disparó: “Este es un mensaje para las pedazo de hija de p…, que como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada, están colgadas de la ventana”.

Y siguió: "O la pelot… del ort… que hace un rato estaba en el balcón y me vio. Reina mía de mi corazón, te voy a hablar como se debe. ¡Se puede ir al súper y a la farmacia caminando! Si te para la Policía y estás yendo a la farmacia o al súper caminando te dejan seguir”.

Totalmente indignada, la panelista de Los Ángeles a la mañana contó que estaba camino al supermercado cuando comenzaron a agredirla por “no respetar” el decreto impuesto por el presidente el jueves y que entró en vigencia el viernes último.

“Estaba yendo al súper. Volví y cuando estaban todas ustedes, pedazo de forr… agazapadas con el teléfono me vieron con las bolsas y se lo tuvieron que meter bien en el ort… Y ahora todas ustedes, conc…, que en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenar... están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas”, arremetió.

Y agregó: “Porque encima en estos chats de los countries, barrios privados, las pelot… que están diciendo. Me están llegando todos los chats: mañana los publico en la tele. Por bol… , ¿quedó claro lo que pienso? ¿Van a entender de una vez por todas que antes de denunciar tienen que saber qué? Me tienen los huevos al plato con denunciar lo que no saben”.

Finalmente, Yanina se preguntó “¿por qué no se fijan en ustedes?” y sentenció: “Todo lo que me está llegando, pedazos de bol…, fui y volví caminando con las bolsas al súper. Eso se puede. Fíjense en ustedes primero, antes de hacer tanta pel…”.

Más tarde, después de mostrar la intimidad de su cuarentena en familia con el comentarista deportivo y ex futbolista, acudió a su cuenta de Twitter para señalar que sus vecinas se habían ofendido por sus videos en Instagram. “Parece q mis historias de ayer se viralizaron y el conchasequismo del vecindario esta ofendido”, escribió.