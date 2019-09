“¿Pedrito es mi hijo?”: todos los detalles del reencuentro de Lucía y Bruno en ATAV

Pasaron más de dos años en Argentina, tierra de amor y venganza. La última vez que se vieron fue cuando la policía se llevó detenido a Bruno (Albert Baró), acusado de haberle disparado por la espalda a Lidia (Minerva Casero). Desde entonces, Lucía (Delfina Chaves) regresó a su infeliz matrimonio con Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña), aunque nunca pudo olvidar a su amante catalán. Esta noche llega el esperado reencuentro de Brunia en ATAV y desde BigBang te anticipamos todos los detalles.

Después de una larga y profunda charla con Gallo, Lucía activa su plan para poder reencontrarse con Bruno. Primero, lo busca en la cárcel; pero no consigue verlo. Luego, le escribe una incisiva carta en la que le pide que por favor le explique los motivos por los cuales le disparó a su hermana, quien permanece desde entonces en coma.

Señora Ferreyra: me sorprende que dos años después se pregunte eso que debió preguntarse de inmediato. ¿Por qué podría yo dispararle a Lidia? Se pregunta por qué le hice yo semejante daño a usted, que me amaba y me cuidaba como nadie en el mundo.

Su carta es una lista de preguntas y es lógico que tenga tantas dudas, porque las piezas de esta historia no encajan. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque es imposible que le haya hecho algún daño a Lidia.

Pese a su relación con Francesca (Malena Sánchez), Bruno decide responderle la carta a Lucía. “Señora Ferreyra”, dicta el frío comienzo, en el que le espetó no haberle creído en su momento. La esquela es motivo de pelea entre el catalán y su novia, quien lo acusó de seguir enamorado de su vieja novia. El tormentón fue superado con una nueva promesa de Bruno de matrimonio.

Alambre (Fausto Bengoechea), quien ocupa el lugar de Bruno en la cárcel para evitar que las autoridades noten su fuga, se comunica con el catalán para avisarle que recibió una nueva carta de Lucía. Es, claro, la respuesta a la dura misiva que le envió a través de Alí (Ariel Pérez Di María).

“El otro día fui y no me quiso recibir. Le pido que hoy me conceda esa gracia. Quiero que nos veamos cara a cara”, amenazó Lucía en la carta. Bruno entiende que, de regresar Lucía a la prisión, quedará expuesta su fuga. Por tal motivo, “la banda” organiza un encuentro para calmar a la mujer de Ferreyra y, al mismo tiempo, mantener la coartada de la fuga.

Los encargados en poner en marcha el operativo son Gallo (Matías Mayer) y Lowenstein (Gastón Cocchiariale), quienes se acercan a la librería de Lucía para proponerle un encuentro. “Nosotros a veces vamos a verlo los días en los que sacan a los presos a hacer trabajos fuera de la cárcel”, le explicaron. “¿Ustedes lo ven fuera de la cárcel?”, responde con sorpresa Lucía. “Sí”, le replican.

El encuentro se produce en medio de un campo, al lado de la ruta. “Quiero entender por qué le disparó a mi hermana. Me lo dice y yo le juro que nunca más me vuelve a ver”, es una de las frases que dispara Lucía en medio del reencuentro. Bruno, por su parte, centra el interés en Pedro, el hijo de dos años que Torcuato cría como propio.

Se me hace imposible no hacerle esta pregunta, ¿es mi hijo?”

Qué le responderá Lucía, habrá que esperar a esta noche para ver el capítulo.