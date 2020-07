"Pelotuda" e "inútil": Yanina Latorre insultó a Marina Calabró y a Diego Leuco por hablar de su hija

El Cantando por un sueño es un hecho: con el jurado, los participantes y los conductores confirmados, ya comenzaron los escándalos sobre algunos de los concursantes, a pesar de que el reality de canto llegará a la pantalla de canal Trece recién el 21 de septiembre. Y es que en las últimas horas, Yanina Latorre estalló de furia al escuchar las críticas de Marina Calabró y Diego Leuco sobre Lola Latorre y su compañero Lucas Spadafora. Cabe destacar que la hija de la panelista de LAM y el youtuber serán parte del certamen producido por Marcelo Tinelli.

Furiosa por los dichos de la conductora de Confrontados en el programa radial que usualmente conduce Jorge Lanata, la mujer de Diego Latorre disparó: “Marina Calabró y la put... que la parió. Hoy no estaba Lanata estaba (Diego) Leuco, que no sé porque verg... antes me quería y ahora me odia. La pelotuda de Marina Calabró, porque lo único que le puede decir es que es una pelotuda, decía que los chicos de redes deben quedarse en las redes y la gente de tele es la gente de tele. Marina Calabró, a ver googlea: Lucas no es un chico de redes nada más, tiene 19 años y es actor, cantante y bailarín”.

Y agregó: “Pedazo de pelotuda, qué parte no entendiste que la gente empieza en la tele no importa de dónde viene. Si no te dan la oportunidad de entrar a la tele ¿Cómo carajo entrás? Yo entiendo que ella un día con sus tetitas prominentes entró en la tele a trabajar, al igual que yo y salí del Twitter. Lo bardeó a Lucas, estoy indignada: le voy a prender fuego la casa”.

Lejos de calmarse, Yanina también arremetió con furia contra Diego Leuco, a quien trató de inútil: “Es un inútil, es el hijo del padre que también es periodista. ´Ay a Lola Latorre la llaman por la madre.´ ´Porque si está Lola va la madre un hace quilombo´. Lola hizo un Bailando entero, decime un quilombo que yo haya hecho ahí. Me dejé forrear todo el año, Tinelli me trato de pelotuda y yo muda”.

Lo cierto es que en medio del enojo de la panelista, quien le quiso poner paños fríos al inesperado conflicto y tomó la palabra fue Ángel de Brito. El conductor de LAM intentó explicarle a su "angelita" que Calabró lo único que hizo fue hablar en "favor de Lola" y sostuvo que, para él, su compañera de ciclo había "entendido mal" la situación. Sin embargo, fiel a su estilo combativo, Yanina no se dio por vencida y sentenció: “Marina le tiró mala onda a Lucas. Y Leuco, como siempre, a mí. Desde hace un tiempo que lo viene haciendo”.