"¡Pendeja, vos no vas a ningún lado!": Ivana Nadal y el crudo relato del acoso que vivió a los 14 años

Invitada en Pampita Online, Ivana Nadal dialogó con la modelo recordando los comienzos de su carrera y se animó a revelar un episodio de acoso que sufrió en un casting cuando tenía apenas 14 años.

Un episodio traumático

En aquel entonces, en camino a su clase de hockey, recibió una tarjeta de una persona que le recomendaba probarse como modelo. Ivana lo charló con su familia y estuvieron de acuerdo en que lo intentara.

"Fui a hacer fotos, una especie de book. Como había ido con mi mamá y mi abuela, les dijo que se vayan a tomar un cafecito a la esquina. Mi mamá no quería, pero él les dijo que era para que yo esté tranquila y no me inhiban".

"Me tenés que dar un beso".

Fue en ese momento cuando el fotógrafo -de quien no reveló el nombre- le pidió que lo acompañara a un lugar dos pisos más arriba para tomarle fotos en otra locación. "En el ascensor subimos un piso y lo traba. '¿Qué hacés?', le digo y ahí es cuando me dice 'el medio se maneja de una forma que capaz todavía no conozcas, pero si vos querés llegar a algún lado me tenés que dar un beso'. ¡Yo tenía 14 años!", rememoró Ivana.

"Le dije '¿estás seguro de lo que me estás planteando?', y ahí es cuando me dice que sí, que sabe cómo son las cosas, que desfiló en París y se puso una agencia", agregó. "Le dije que me sentía incómoda con la situación, que me quería bajar, que destrabe el ascensor que quería bajarme. 'Vos me tenés que dar un beso, no te lo estoy preguntando', y el chabón se me venía encima".

Escape desesperado

La modelo y conductora relató que continuó resistiendo al acosador que no daba el brazo a torcer. "En un momento lo empujo, medio llorando, angustiada, diciéndole 'me quiero ir' y 'no quiero empezar a gritar'. Entonces, enojadísimo con cara de asesino, me dice '¡pendeja, no vas a llegar a ningún lado!'", contó revelando que recién se animó a contarle el episodio a su familia años después de sucedido.