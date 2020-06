"¡Peor es cómo me contestaste vos!": la pelea de la "China" y Vicuña que transmitió por Instagram uno de los hijos de "Pampita"

Eugenia ¨China” Suárez y Benjamín Vicuña están esperando la llegada de su segundo hijo y procuran mostrarse muy felices juntos en sus redes sociales, en especial después de que comenzaran a circular una vez más los rumores de crisis de pareja. Sin embargo, en las últimas horas se filtró un video que grabó Bautista, uno de los tres hijos que tuvo el actor con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, en donde se puede escuchar un tenso momento que vivió la pareja.

Mientras la familia estaba reunida alrededor de un fogón, Bautista (12) decidió hacer un vivo de Instagram. En un momento de la transmisión, se escuchó a la "China" comentarle a su pareja que la leña no prendía porque estaba húmeda y le preguntó si le había "tirado el cosito"; es decir el líquido de combustión que suelen utilizar quienes no se dan maña con el fuego. “Nos está viendo todo el mundo”, le respondió rápidamente Vicuña. Sin embargo, la actriz pareció no preocuparse por el video y le contestó: “Peor es como me contestaste vos”.

Entonces, Bautista quiso tranquilizar a su papá y le avisó que nadie estaba mirando el vivo. Sin embargo, más de un usuario estaba presente en la transmisión y el momento quedó registrado. A pesar del traspié, la celebración por el cumpleaños de Beltrán continuó y Benjamín subió una tierna foto en familia a su cuenta de Instagram.

La semana pasada Suárez publicó la primera foto con su pancita de algunos meses. Aunque obviamente sigue sin dar detalles, la actriz aprovechó para mostrarse con su hija Magnolia y en un breve video volvió a lucir su cuerpo.

Se trata de una de las pocas publicaciones de la China mostrando su embarazo. Ocurre que tanto la actriz como Vicuña, mantienen en reserva los detalles de la gestión. Desde luego que por ahora no dieron a conocer el nombre, aunque hay una serie de rumores que indican que podría llamarse Carmelo, como la ciudad uruguaya que marcó la reconciliación entre ambos meses atrás.

Lo cierto es que la storie muestra a la actriz junto a su hija mayor detrás. La cámara primero toma a Magnolia y luego se ve en primer plano a la panza de la China Suárez. Según trascendió, se trataría de un varón, aunque por ahora no fue confirmado.

En el breve video se observa a la famosísima actriz utilizando unas calzas de simil cuero de cintura alta y acostada en un sillón, con su hija mayor asomando por detrás.

Hasta ahora no hubo muchos posteos de la China Suárez mostrando su embarazo. La primera fue hace tres semanas, cuando confirmó que iba a ser madre nuevamente. La segunda fue hace diez días, cuando compartió una foto de ella sonriente, también mostrando su pancita.