"¡Perdí un riñón!": el desopilante accidente de Rocío Marengo en la final del MasterChef chileno

En la edición chilena del certamen MasterChef Celebrity, Rocío Marengo sorprendió convirtiéndose en una de las participantes que llegó a la final.

La instancia se decidió el domingo en una emisión donde los concursantes debían cocinar un menú de tres pasos con entrada, plato principal y postre.

Pero al momento de comenzar la tarea, la modelo y conductora sufrió un accidente: cuando los conductores dieron la señal de largada, todos corrieron a elegir los productos que iban a utilizar.

Luego de llenar tres canastos, Rocío agarró el último y quiso acelerar para ponerse en ventaja frente a sus competidores. Fue allí cuando tropezó y cayó al piso.

"¡Perdí un riñón", gritó entre risas, mientras sus compañeros la ayudaban a pararse. "A todas las cosas negativas trato de buscarle el porqué. Y digo: 'Bueno, ok, me caí, me desmoroné'. Pero me sirvió para despertarme. Tuve restos, hay que tener un mise en place (preparado) organizado. Son muchos productos, son muchas preparaciones. Así que un tropezón, en este caso, fue caída. No va a ser un muro que no pueda derribar", expresó luego en el show.

El programa, que se grabó en Colombia, tuvo la lectura del ganador en Chile bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. La ganadora fue la atleta Natalia Duco, quien superó a Rocío y al periodista César Campos.

Polémica en cuarentena

Meses atrás, Marengo estuvo en el centro de un escándalo cuando fue denunciada por Karina Antoniali, ex pareja de su novio Eduardo Fort, por romper la cuarentena.

La mujer efectuó la denuncia policial luego de ver las stories de sus hijas en las que la modelo celebraba el día del padre junto a Fort, y considerar que las menores podían correr riesgo de contagio, ya que Marengo concurría a programas televisivos.