¿"Picaflor"? Una actriz reveló que el novio de Pampita le enviaba mensajes hot

A un par de semanas de que Carolina "Pampita" Ardohain anuncie su compromiso con Roberto García Moritán luego de sólo dos meses de noviazgo, la actriz Andrea López hizo una explosiva revelación sobre el empresario.

Mensajes hot

Así, en diálogo con Paparazzi, la actriz argentina residente en México (que interpretó a Romina en El Marginal) reveló que antes de viajar a Argentina para trabajar en la serie, García Moritán la contactó con intenciones románticas. "Me mandaba mensajes todo el tiempo", aseguró. "Y ahora veo que se van a casar. ¿Qué onda eso, qué es ese casamiento? Qué raro todo".

López además aprovecho para confesar qué actores argentinos le resultan atractivos, revelando que quedó "impactada" con las fotos de Luciano Castro y que Joaquín Furriel le "gusta mucho" al igual que Nicolás Vázquez. "Aparte me encanta Nico Furtado, no te voy a decir que no. Es un chico hermoso. ¿A quién no le gusta Diosito?", acotó en relación a su compañero de elenco.

Vale recordar que, en su paso por El Marginal, la actriz protagonizó una escena de alto contenido erótico junto a Toto Ferro. "Fue fuerte, y la primera vez que hacía una escena de sexo. En lo único que me sentí medio rara fue con mi familia, a mi papá le pedí que no la viera, por comodidad para ellos. Pero la vio todo el mundo y se comentó. Siento que eso le sumó a mi carrera. La mayoría de los mensajes fueron positivos, pocos han sido desubicados", expresó.