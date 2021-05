¿Poco caballero? Agustín Sierra negó a Cande Ruggeri: "Nunca me enteré de que fuimos novios"

¿Poco caballero? Después de que Cande Ruggeri revelara que Agustín Sierra fue el "primer hombre" que le rompió el corazón cuando mantuvieron una relación en el año 2015, el ex Casi Ángeles salió a marcar la cancha y aclaró que nunca estuvieron en pareja.

"Las cosas no fueron como ella dijo. Nosotros nos conocíamos desde hacía muy poco. Antes había salido el rumor de que nos habían visto y demás. Y hacía días que estábamos empezando a vernos, a ver qué pasaba entre nosotros. Después nos prestamos al show, porque ella me lo pidió más de una vez para que vaya a participar de la salsa en el Bailando", aseguró el actor.

Según Sierra, su negativa se debió a que recién comenzaban a conocerse y la exposición no sumaba. "Al principio le dije que no porque no teníamos nada para aclarar más que nos estábamos conociendo. Después de todo ese boom mediático, querían que blanqueáramos la relación, que nos pongamos de novios. Yo quería ir más despacio. Quise cuidar la relación, lo hablamos y ella lo sabe", explicó.

"Después nos ofrecieron tapas de revistas para decir que estábamos de novios y dijimos que estábamos hacía poco tiempo. Yo no me enamoro fácil. No volvimos a hablar porque después, al tiempo, ella se puso a salir con un amigo mío", reveló, al tiempo que disparó con un dejo de ironía: "Que diga que soy el ex me causó gracia porque nunca me enteré de que éramos novios".

La aclaración de Sierra llega después de que Ruggeri revelara lo mucho que sufrió la separación. "Fue la primera persona que me rompió el corazón. Nunca más hablamos, desapareció. No respondió más los mensajes y ya está".