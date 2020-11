"Por el bien de los chupasangre que no le pase nada": la furia de Dalma y Gianinna

La salud del técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el ex capitán del seleccionado argentino Diego Maradona, como no podía ser de otra forma se convirtió en un tema de relevancia nacional. Según pudo saber BigBang, El Diez hace más de una semana que está internado en el Sanatorio Ipensa en la capital de la provincia de Buenos Aires por lo que dos de sus hijas, Dalma y Gianinna, veían con mucha bronca acumulada.

Es que desde hace varios meses que expresan su preocupación por la salud de su padre y, la mayor de los Maradona, fue directamente al hueso ayer cuando trascendió la noticia. "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a "un periodista" a su casa para hacerle una nota fantasma, para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno... No estamos tan locas, ¿no?”, tuiteó Dalma.

"Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos/as los chupasangre que no le pase nada”, agregó en otro tuit visiblemente enojada por “la junta” que rodea a su padre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tres días atrás, estando al tanto de la situación de salud de su padre, Ginaninna dejó entrever que algo no estaba del todo bien. En la misma red social respondió un tuit que mostraba su preocupación por la salud de Diego después del show que se armó para el inicio de la Superliga el viernes.

"Me duele ver a Diego así como estaba hoy. Lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años, lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar", fue el tuit de un usuario al que Gianinna le respondió: "Me parte el alma”.

De acuerdo a la información oficial Maradona fue internado en el mencionado sanatorio por un cuadro de deshidratación y anemia. Así lo confirmó además su médico personal, Leopoldo Luque, en declaraciones a la prensa.

"Yo le dije a Diego de ir a la clínica. Al principio no quería pero después aceptó. Es un paciente complicado, difícil de tratar, porque no es tan obediente como otros. Con otros pacientes es más fácil, porque uno da una indicación y suele cumplir. Pero si está acá es porque quiso venir”, sostuvo Luque.

Por otro lado negó las versiones de que la internación del ex capitán del seleccionado haya tenido que ver con un cuadro de coronavirus (Covid-19) o un Accidente Cerebrovascular (ACV). "Hay momentos en los que hay que invadir a Diego un poco más. No es un paciente fácil”, remarcó.

Según pudo reconstruir BigBang, Maradona hacía varios días que se encontraba mal de salud por lo que esta no fue la primera internación que tuvo en las últimas dos semanas. Incluso hay versiones que indican que su presencia en la cancha de Gimnasia el viernes, como motivo además de su cumpleaños número 60, fue después de haber abandonado el Sanatorio Ipensa.

Por ese motivo la apariencia que tenía Diego en la cancha y las acusaciones cruzadas sobre que se encontraba bajo los efectos de diferentes medicaciones. Por fuera de eso existe una fuerte preocupación en su entorno por su consumo de alcohol que habría sido, de acuerdo a lo que le informan diferentes fuentes a este medio, el motivo por el cual se originó su cuadro.

“Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo, se alimenta mal, te cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado”, remarco ayer Luque en la puerta de Ipensa en donde afirmó que Maradona puede abandonar el sanatorio ciando quiera porque entró por su propia voluntad.