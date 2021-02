"Por favor, mirate lo que sos": denunció por acoso sexual a Pablo Massey y el entorno del chef la humilló

El reconocido chef Pablo Massey fue denunciado públicamente por acoso sexual por una joven pastelera, de 24 años: a través de las redes sociales, la mujer compartió un video en el que relató el padecimiento que vivió hace cuatro años cuando trabajó en el restaurante La Panadería de Pablo, en Olivos. "Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿Es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?’", contó Trinidad Benedetti.

Según recordó, aquella empleada le respondió con un contundente "sí" y le advirtió que tenía dos caminos a seguir: "No hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué. Al otro día, hablé con Rodrigo (Da Costa) y con Nicolás Calderone, que era el gerente en ese momento. Ambos actuaron muy sorprendidos, muy impactados y no lo podían creer".

Mirando fijamente a la cámara y recordando aquel momento, explicó que aquellas personas le dijeron que iban a tomar "cartas en el asunto", algo que nunca ocurrió. “Yo tomé distancia y él me seguía molestando”, dijo con respecto a Massey, al tiempo que aclaró aclaró que Da Costa le dedicó una catarata de insultos cuando ella intentó reclamar por lo que estaba ocurriendo. "Me dijo una cantidad de barbaridades que no me voy a olvidar nunca", contó.

Y enumeró: "Me dijo que estaba loca, que era una maleducada, que si pensaba que Pablo me iba a agarrar y violar en la oficina. ‘Por favor, mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la fama y guita de Pablo Massey se daría vuelta a mirar a una piba como vos? Pero, por favor, quien te pensás que sos”. Según detalló, en aquel lugar solo trabajó durante ocho meses, cuando tenía 20 años.

Además, resaltó que decidió hacer pública la denuncia “para que dejen de manejarse con tanta impunidad". “Todos saben lo que pasa ahí. Yo pasé de ser la mejor pastelera que habían tenido en la historia de la Panadería de Pablo a ser la peor, y a sufrir durante dos meses hasta que conseguí trabajo y me pude ir. Son personas que tienen llegada, fama, contactos, plata, por eso tuve mucho tiempo miedo", dijo.

Y concluyó: "Pero me pareció que ahora era un buen momento de contarlo para que dejen de manejarse con total impunidad". A causa de la viralización del video, desde la cuenta oficial de Instagram de la Panadería de Pablo publicaron un discreto comunicado en el que informaron que la empresa, "que promueve y defiende los derechos de las mujeres", "está a disposición para esclarecer el presunto hecho”.