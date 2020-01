“¿Por qué escribiste eso?”: Luisana Lopilato, Michael Bublé y la historia detrás del operativo “todo bien”

Como todos los años, Michael Bublé y Luisana Lopilato armaron las valijas y partieron rumbo a la playa para recibir en familia el año nuevo. Atenta siempre a sus redes sociales, la actriz sorprendió el último día del 2019 con un llamativo posteo en el que hizo un balance que, para muchos de sus seguidores, dejaba la puerta abierta a una posible crisis con su marido.

El posteo de Luisana Lopilato que generó rumores de crisis

“En este año nuevo, mis deseos son que valoren verdaderamente lo importante en sus vidas como la salud, la familia y el amor, porque todo lo demás no importa sin estos tesoros”.

“Les deseo que puedan superar lo que les duele y que todas sus oraciones tengan respuestas”.

“Luchen por lo que sueñan y que todo lo que llegue sea todavía mejor”.

“Les deseo que encuentren los caminos para ser felices, principalmente con ustedes mismos y que Dios los llene de paz y bendiciones”.

En la foto que acompañó el posteo se la puede ver a Luisana al borde de una pileta y rezando, a diferencia de las postales familiares con las que suele acompañar sus mensajes de las Fiestas. No fueron pocos los seguidores de la actriz que se preguntaron y volcaron sus dudas en las redes sobre si las reflexiones dejaban entrever una posible crisis con el canadiense.

“¿Por qué escribiste eso?”, indagó el propio Bublé, al darse cuenta de que fueron muchos los medios que titularon que la pareja estaba en crisis. Dos días después, Luisana decidió tomar el toro por las astas y compartió otro posteo en el que se mostró abrazada a su marido y desmintió por completo los rumores.

El posteo de Luisana para desmentir la crisis con Michael Bublé

“Arranco este 2020 rodeada del amor más hermoso e incondicional que una persona puede tener: mi amor, mi esposo y mi fiel compañero. ¡Gracias por esta gran familia que armamos juntos!”.

“Gracias a mi familia que siempre me acompaña y a ustedes por todo el cariño y el apoyo de tantos años”.

“Y, más allá de todo, en este 2020 espero regalarles las mejores carcajadas con la gran familia argento”.

“¿Quién es esa zorra, Mike?”: la entrevista en la que Bublé habló de los celos de Luisana

El malentendido llegó después de que Bublé bromeara en una entrevista sobre los celos de su mujer, después de ver el material crudo de su nuevo video, Love you anymore. “Lo miró por un momento y les juro que es verdad y no lo estoy inventando. Se dio vuelta y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del video, Mike?’”.

“Ella es actriz, tiene todas clase de escenas íntimas con cualquiera. Yo sólo estaba en la playa con ella (por la escena del video). Creo que apenas nos dimos la mano”, sumó con humor en el ciclo británico The Graham Norton.

De acuerdo a la versión de Bublé, Luisana lo cortó en seco y le espetó: “Te hizo sonreír, Mike. Y yo conozco tu sonrisa real y tu sonrisa para la alfombra roja”.