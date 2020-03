"¿Por qué no esperó un poco más y conocía a Dionisio?": la angustia de Flavio Mendoza por la muerte de su madre

La tristeza de Flavio Mendoza no pudo quedar oculta. El reconocido bailarín y coreógrafo habló de uno de los momentos más tristes que le tocó atravesar en los últimos años: la muerte de Zulema Guasconi, su mamá, quien falleció en 2017 a los 73 años luego de una cirugía de cadera, en un contexto muy complejo, ya que además padecía mal de Alzheimer.

Mendoza no ocultó su pena ya que su madre no pudo conocer a su hijo, Dionisio, quien nació en 2018, tiempo después de la muerte de Zulema. El coreógrafo aseguró a la revista Pronto que su mamá estaría “muy feliz” si observara el momento personal y laboral que atraviesa. “Más que nada por mi hijo, al tener una vida tan nómade por el circo, ella tenía un tema con la plata y el hecho de ahorrar”, comentó.

Flavio Mendoza recordó que antes de morir, su madre le había aconsejado que, como estaba a punto de tener un hijo, debía comenzar a ahorrar para él. “Yo me reía, ella le había empezado a comprar cositas a Dionisio y hoy me imagino al bebé en su falda y siento que sería lo más maravilloso que podría habernos pasado”, se lamentó el bailarín.

Las dificultades en la salud que debió afrontar Zulema le impidieron conocer a su pequeño nieto. “Mamá murió unos meses antes del nacimiento de mi hijo, fue muy duro para mí. Sigue siendo duro porque si bien uno se acostumbre, nunca termina de entender qué pasó, siempre me pregunto por qué no esperó un poco más y lo conocía. La vida es así, te da y te quita”, agregó.

“Cada noche, cuando me maquillo en el camarín del teatro, la miro porque la tengo conmigo en un cuadro”, comentó. Además, relató que cada tanto escucha su voz en algunos videos que tiene guardados y que siempre le muestra fotos a Dionisio de su abuela. “Mis abuelos murieron cuando yo era muy chico y no tengo registro de ellos, no los recuerdo, quiero que me hijo la tenga re presente a su abuela”, agregó.