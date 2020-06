¿Posta, Jorge? Lanata culpó a los trolls K por perder con "Bake Off" y se desligó de las "operaciones de prensa"

Perder es difícil. A nadie le gusta y muchas veces se buscan excusas para justificar los fracasos. Pero el periodista Jorge Lanata reinventó el libro de las explicaciones ayer cuando sostuvo que los “trolls K” promocionan el programa Bake Off, que le ganó los dos domingos pasados, para que Periodismo Para Todos no tenga audiencia.

Esa afirmación fue hecha por el propio periodista ayer en declaraciones a TN. "Los trolls K apoyan un programa que hace tortas para que no me vean a mí", afirmó Lanata criticando a Bake Off, que se emite por Telefé a la misma hora que PPT.

Lee más | Lozano volvió a hablar de Wiñazki y fue por más: "Hay gente que no pudo enterrar a sus muertos"

El reality es una variante de los concursos de cocina tradicionales pero se centra en la pastelería. Como todo programa de ese formato, en el que además hay un jurado que se caracteriza por hacer sufrir a los participantes, las miserias de cada uno de los integrantes salen a flor de piel, lo que hace que sea atractivo para la audiencia.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Pero la Argentina votó eso y prefirió eso. Si uno no tuviera miedo estaría loco, es una emoción natural"

“Me enoja. Pero la Argentina votó eso y prefirió eso. Si uno no tuviera miedo estaría loco, es una emoción natural. Lo que hacemos nosotros es sobreponernos al miedo. No soy un temerario, pero tengo miedo e igual me sobrepongo porque creo que lo que estoy haciendo es más importante que el miedo personal”,agregó Lanata.

Lee más | ¿Tinelli y Suar a la TV Pública? En medio de la interna con el Grupo Clarín, crecen los rumores de una salida de El Trece

"Sé que todo lo que hicimos lo hicimos de buena fe, a partir de criterios personales. Sé que no formamos parte de ninguna conspiración. Estoy 0 preocupado. No hay posibilidades que un juicio así avance. Está gastando plata en abogados sin sentido", remarcó el periodista ante la consulta de que sus investigaciones formaran parte de operaciones de prensa.