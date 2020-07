"¡Prefiero que te calles la boca!": la furia en vivo de Roccasalvo contra un panelista de "Implacables"

Sigue la tensión en Canal 9. Susana Roccasalvo denunció el martes pasado a su colega, Lío Pecoraro, por "hostigamiento". De acuerdo a la presentación judicial, la conductora acusó al periodista de llamarla en reiteradas oportunidades para perjudicar su salida al aire en el ciclo Implacables que, debido a la pandemia, conduce desde su casa a través de videollamadas. El escándalo fue tal, que la conductora fue convocada al programa Nosotros a la mañana para ampliar su denuncia. Fue allí que se cruzó en vivo con el panelista Tomás Dente.

"El 13 ó 16 de abril empiezo el programa y fue terrible. Fueron quince llamadas a la hora del programa", explicó Roccasalvo. Ariel Wolman, panelista del ciclo de El Trece, mostró en vivo el listado de los llamados que la conductora presentó a la Justicia. "Estas son las pericias que hicieron a los teléfonos. Esto fue el 30 de mayo, son llamados que se le atribuyen a un número que estaría a nombre de Lío Pecoraro. Todas a partir de las 19 horas. Son todas las llamadas del mismo teléfono. ¡Son 17!", reforzó Wolman.

Atento al detalle presentado por su compañero, Dente tomó la palabra y cuestionó: "¿Pero está constatado que (las llamadas) sean de Lío?". Roccasalvo no lo dudó y lo frenó en vivo: "¡Esperá, esperá Tomy! Yo sé cómo se hace un programa de televisión y no todos los columnistas pueden estar del mismo lado. Pero no te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia. La víctima soy yo".

"No te pongas en sacerdote. Esto es lo que muestra la Justicia. Por respeto a mi hija y a mí, que tanto decís que me querés y respetás, prefiero que te calles la boca. Estás cuestionando a la Justicia. Yo no quiero hacer de esto un reality. Como esa hoja, hay muchas más. Acá la única víctima soy yo. Yo no fui a denunciar a nadie. Yo le pedí a la Justicia que me diga quién es, porque podía ser una persona enferma, un psicópata, una persona mala; alguien que no me quiera de la parte personal. Fui a la Justicia lejos de pensar que podía ser esta persona, menos alguien que trabaja en Canal 9. Yo no fui a denunciar a nadie", resistió.

Dente la escuchó con atención y realizó su descargo, teniendo en cuenta la aclaración que el acusado en cuestión había realizado horas antes: "Dejame que abra el paraguas. Te entiendo, sé cómo estás e intento ponerme en tu lugar, pero ayer Lío contó que de las llamadas sólo tres pertenecían a él". "¡Que se lo diga a la Justicia! ¿Vos pensás que por tres llamadas la Justicia lo va a citar? Chicos, son inteligentes. No quieran tapar el sol con un dedo", cerró la conductora.

En concreto, el abogado de Roccasalvo, Mauricio D'Alessandro, realizó la demanda por "amenazas y hostigamiento" en la Justicia porteña, que sigue las causas por ciberdelitos. "Durante los últimos meses, ella hace el programa desde la casa. Cada vez que empezaba, recibía llamados hasta que le cortaban la transmisión. ustedes la veían que primero se congelaba y después se cortaba. La querían perjudicar y lo lograban, porque la sacaban del aire", explicó el letrado.

"Primero se descubrió cuál era el teléfono, porque la persona llamaba poniendo la opción de desconocido. La Justicia investigó a quién pertenece ese teléfono. Susana Roccasalvo es una antorcha porque pertenece a un conductor del mismo canal. Está probado, hay una causa penal y la persona ya ha sido citada", sumó D'Alessandro.

La defensa de Lío Pecoraro: "No soy un hijo de put..."

"Me empezó a sonar el teléfono sin parar. Me dicen: 'Poné El Trece', que están diciendo que Susana Roccasalvo te denunció por hostigamiento y amenazas. Si yo no hubiera visto la televisión esta mañana, jamás hubiera creído que eso estaba ocurriendo realmente", explicó el periodista, desde el programa Todas las tardes en el que trabaja como panelista.

El periodista reconoció que el número desde el que se realizaron las llamadas le pertenece, aunque aclaró: "La situación es que Susana Roccasalvo entiende que hay alguien que la venía llamando para interrumpir su programa al aire desde un teléfono de identidad privada. Manda a hacer una investigación y salta un número que me pertenece, es cierto. Claramente llamé a Susana Roccasalvo, tengo el listado de los llamados. Y la he llamado, como llamo a tantísimos colegas; estando o no al aire. Idiota sería de mi parte hacerlo desde mi casa queriendo ocultar esa identidad, haciendo tantos años que trabajo en este medio y creyendo que eso jamás hubiera saltado".

De acuerdo a Pecoraro, sólo se comunicó con la conductora en dos oportunidades: una el 30 de mayo y otra el 16 de junio. "Me llama poderosamente la atención que la denuncia sea por hostigamiento y amenazas. Decir que un compañero del mismo canal te está amenazando como reza en la denuncia, es extremadamente delicado. Así lo tomo yo. Porque soy un tipo que labura hace añares en el medio. Nadie me regaló nada. Todo lo conseguí golpeando puertas. Soy una persona de bien. Mi conducta profesional, que puede gustarte o no, es intachable. Y la de ser humano también. Porque me considero un buen tipo, no un hijo de put... que los hay y de sobra", cerró.