"¡Preso las pelotas!": la contundente respuesta de Diego Maradona a sus hijas y a Fernando Burlando

Gianinna Maradona estuvo en Intrusos y reveló que recurrirá a la Justicia para intentar que su padre trate su supuesta adicción al alcohol, denunciando por "privación ilegítima de la libertad" a miembros del entorno del astro, incluyendo entre otros a su abogado Matías Morla.

"A una persona se la priva de la libertad no solamente al colocarla en un sótano", se despachó por su parte Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, agregando que Maradona "no estaría gozando de la libertad que gozamos todos los ciudadanos en un país".

Como respuesta, Diego publicó en redes sociales un irónico video en el que se muestra con las manos atadas con un pañuelo. "Ay, no sabía que estaba preso. ¡Preso, las pelotas!", exclama antes de liberarse de las ataduras.

Los descargos

"Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso, así que no la cuenten mal porque otra vez lo exponen. ¡Harta es poco! ¿Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un video y no lo hice? Si le tiemblan las manos no lo suban, hijos de puta", respondió Dalma a través de Twitter.

Al mismo tiempo, aprovechó para enviarle un afectuoso mensaje a su hermana. "Sos la más chiquita pero aprendo de vos todo el tiempo. Viste y viviste cosas muy dolorosas y aunque hablen cualquier pavada, elegís el silencio ¡Sos la más fuerte de todas! ¡La mejor mamá para Ben! Te amo", escribió.

Gianinna, por su parte, también se despachó sobre el video de su padre. "Esta es la parte cuando no entiendo si son todos boludos o creen que somos todos boludos. Lo exponen para defenderse de algo que no dijimos con un video que si le sacás el audio no se entiende cuál es el cuadro del paciente", se despachó con dureza.

Paralelamente, Rocío Oliva también se refirió al tema en Polémica en el Bar. "A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien", señaló.