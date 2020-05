"Probablemente un gaucho de la zona...": Fantino y los rumores vintage de romance con Luciano Pereyra

Después de años de rumores y especulaciones, Alejandro Fantino habló del presunto affaire que le adjudican desde hace décadas con el cantante Luciano Pereyra. De dónde cree que surgió la información y qué sucedió entre ambos.

El conductor de Fantino a la tarde recordó con humor los rumores: "En Sauce Viejo nació la historia que a mí por momentos me causa gracia, pero también digo: '¡Qué linda historia!'. Es una historia de un romanticismo terrible".

"Ahí se hacía el festival del pescador, que es un festival de folclore y siempre van varios folcloristas. Varias veces vino a tocar Luciano Pereyra y lo invité a pescar un par de veces a Luciano", reconoció en vivo, al tiempo que analizó: "Probablemente algún gaucho de la zona me habrá visto salir para adentro de la isla con Luciano tocando la guitarra y ahí habrá nacido el rumor: 'Ah, este anda con Luciano Pereyra".

Leé también | "Fantino Rata": la furia de un influencer con el conductor que se convirtió en tendencia

Fantino también se refirió al otro romance que le atribuyeron con el mediocampista Adrián Bastía. "Lo de Adrián 'El Polaco' Bastía no sé de dónde salió, pero lo de Luciano seguro que surgió de ahí".

Años atrás, el conductor negó ambos romances y aseguró en Secretos verdaderos: "No sé quién lanzó esos rumores sobre mi sexualidad, pero al principio me rompía las bolas. Me jodieron con Luciano Pereyra y con el 'Polaco' Bastía. Luciano se volteó a todas las minas argentinas. No sé quién lo dijo, yo era amigo del 'Polaco' y Luciano venía a pescar a Sauce Viejo. Fútbol, seis de la tarde y salíamos en la lancha. Ahí se corrió la bola y quedé metido".

Leé también | Quién es Coni Mosqueira, la nueva novia "nudista" de Alejandro Fantino

"Fui un depredador serial, fui un asesino del Mossad; pero cometí un error imperdonable: lo hice en la total oscuridad y en el silencio. Nunca me mostré, salía como los ninjas, tiraba bomba de humo y me iba. Como nunca lo mostré, terminé para muchos siendo puto (Sic). También iba a bailar los domingos a un boliche, que viernes y sábados era un lugar gay, pero también iban minas que se regalaban".