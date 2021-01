"Proxeneta de niñas": las duras acusaciones contra la pareja del pedófilo Jeffrey Epstein

Una serie de documentos judiciales recientemente difundidos revelan cómo Ghislaine Maxwell, novia del magnate Jeffrey Epstein -que se suicidó en la cárcel luego de haber sido acusado de abuso y tráfico de menores- reclutaba menores de edad para que él las abusara. Además, obligaba a menores de edad a participar de actos sexuales grupales mientras ambos las observaban.

Las acusaciones se desprenden de testimonios reflejados en el marco de la demanda contra Maxwell efectuada por Virginia Giuffre, una de las víctimas, quien aseguró que la forzaron a someterse sexualmente a personajes poderosos, incluyendo el príncipe Andrew de Inglaterra.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los documentos, antes bajo secreto de sumario, fueron divulgados para ser utilizados en el juicio que enfrenta actualmente la pareja del fallecido Epstein.

Allí, una testigo expresa que Maxwell la reclutó "en el campus de su escuela para tener relaciones sexuales con Epstein, con mentiras sobre ser su asistente personal".

Otro testimonio relata que la acusada ordenó a "una habitación llena de niñas menores de edad que se besaran, bailaran y se tocaran de manera sexual".

Otros dos testigos citados por la acusada para su propia defensa terminaron apoyando a Giuffre. Así, uno de ellos aseguró haber presenciado como la imputada escoltaba menores a la casa de Epstein y también señaló haber recibido un llamado telefónico de parte de ella para que trajera jóvenes al hogar del millonario.

De origen británico, Maxwell seguirá presa después de que una jueza rechazara el pasado lunes una solicitud para salir en libertad bajo una fianza de 28,5 millones de dólares.

La acusada fue apresada por el FBI en julio de 2020 en New Hampshire y está a la espera de juicio por haber presuntamente facilitado la red de tráfico sexual de Epstein.

Según el equipo de abogados de Giuffre, "hay evidencia testimonial real y viva de que Maxwell era un proxeneta de niñas para tener sexo con Jeffrey Epstein, con quien compartía un hogar y una vida", aseguran los letrados.

"Ghislaine Maxwell me trajo a la industria del tráfico sexual”, relató la víctima durante su declaración en la demanda. “Ella es la que abusó de mí de forma regular. Ella es la que me consiguió, me dijo qué hacer, me entrenó como esclava sexual, me abusó físicamente, me abusó mentalmente. Ella es la única en quien creo, en el fondo de mi corazón, que merece presentarse y que la justicia le suceda más que nadie. Siendo mujer, es repugnante".