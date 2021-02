"Puedo con todo y todos": Wanda subió fotos de sus hijos golpeados y su mamá tuvo que dar explicaciones

Todavía no se sabe por qué, cómo y dónde pero lo cierto es que la modelo y empresaria Wanda Nara publicó fotos de varios de los integrantes de su familia con golpes, moretones, puntos y hasta un yeso. Sin más precisiones que esas, la esposa del futbolista Mauro Icardi compartió fotos de sus hijos y de su madre, Nora Colosimo, con las mencionadas heridas.

Pero en ningún momento contó por qué estaban así ellos con lo que se generaron un sinfín de rumores y especulaciones que la empresaria tampoco se encargó de cortar de raíz debido a que su única declaración al respecto fue una foto con la leyenda: “Puedo con todo y con todos”.

Cabe recordar que Nara tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, motivo por el cual las fotos se volvieron rápidamente virales y se alentaron todo tipo de especulaciones. Quien tuvo que salir a hablar ante tanta polémica fue su madre que en una de las imágenes aparecía con un yeso en su brazo.

"Fueron pequeños incidentes por separado, estamos todos bien. Wan, preocupaste a muchas personas", comenzó diciendo la mujer, retando un poquito a la rubia, en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“A mí ya me sacaron el yeso. Y la amiga de Wanda, también está muy bien y tuvo otro incidente por separado en su brazo. Las nenas también están bien. Así que gracias de corazón a tantos que nos están escribiendo. Y le voy a decir a Wanda que no suba más historias de este tipo porque la gente realmente se preocupa", continuó.

"Son tantas las personas que debido a las historias que subió Wanda, me están preguntando si tuvimos un accidente. Quiero decirles que gracias a Dios, no", señaló Nora en un video que subió a su Instagram.

En los últimos días Nara también estuvo en el centro de la escena luego de que se conoció que ladrones ingresaron hace una semana a la mansión en donde vive con su marido en París y se llevaron un botín que, de acuerdo al reporte policial, fue de 400 mil euros. "Todavía no está hecha la denuncia, ni volvieron; así que no saben puntualmente qué les falta", reveló Zaira Nara.

La modelo es quien reemplaza a Verónica Lozano en la conducción de su programa y aprovechó el aire para brindar más detalles del robo que sufrió su hermana. "Es una noticia horrible. Parece que la inseguridad no sólo la tenemos nosotros, también está en París según se dice", analizó Zaira, al tiempo que advirtió: "Este tipo de robos, de entrar a las casas con o sin gente, es como bastante habitual allá. Ellos tenían las medidas de seguridad que una casa de esa índole puede llegar a tener, pero no había nadie en la casa".

Quienes se dieron cuenta del robo fueron los caseros, que habitan una casita ubicada al lado de la mansión principal. "Es todo raro, fue en el momento justo. Los caseros, que son de suma confianza de ellos, fueron los primeros en darse cuenta porque entraron a la casa para hacer algo y estaba todo revuelto. No escucharon nada. Obviamente son especialistas los que entran a una casa así".

"Sé que fue a la noche, a la madrugada. Ellos se enteraron a la mañana siguiente. Les da miedo volver a la casa. Obvio que van a volver, porque Mauro juega ahí y los chicos van al colegio muy cerca de la casa. Es un barrio súper lindo y ella se enamoró de la ciudad", reconoció Zaira.

La modelo no objetó la cifra que trascendió, pero reconoció que el matrimonio radicará la denuncia en los próximos días. "No tengo el dato del dinero y las joyas que faltan. Es algo que circuló, pero todavía no está hecha la denuncia porque ninguno de los dos estaba en la casa; ni Mauro que estaba concentrado, ni Wanda que estaba en Milán con todo el resto de la familia. Así que todavía no llegaron para ver puntualmente qué faltaba".

"Es difícil saber qué te faltó. Hay cosas que te das cuenta que te robaron con el tiempo. Cuando querés ir a usar esa cartera y te fas cuenta de que no está más", reconoció Zaira, en alusión a la impresionante y ostentosa colección de carteras, joyas y zapatos de su hermana, al tiempo que lamentó: "Lo más triste de todo, más allá de lo material, es que uno siente que ya no es tu casa. Te sentís como que te estuvieron investigando. A mí lo que más me preocupa es que los hayan marcado, que les hayan hecho un estudio de a qué hora salen, a qué hora entran".

Al momento del robo, Wanda se encontraba junto a sus cinco hijos y su mamá en Italia. "Estaban todos juntos allá y ahora están haciendo unos trámites en Milán, por eso no estaban (en la casa). Mi hermana a donde va se lleva a toda la familia, sobre todo porque Mauro estaba concentrando. También está esa pregunta de qué hubiera pasado si quizás estaban los chicos en la casa", cerró.