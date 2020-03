"¡Put... de mierd...!": el brutal ataque a Cinthia Fernández en la puerta del colegio al que asisten sus hijas

Cinthia Fernández fue atacada el viernes por la tarde cuando llegó al colegio en el que estudian sus tres hijas para retirar a una de sus mellizas, Bella, quien se encontraba descompuesta. La bailarina estacionó por algunos minutos en un lugar de emergencias y fue increpada por otra de las madres que se encontraban en el lugar. Insultos, empujones y la pelea que culminó con la intervención policial.

"A Cinthia le habían avisado que una de sus hijas no se sentía bien y llegó al colegio en su camioneta de la forma en la que pudo, cuando había otra mamá que quería sacar el auto para irse. Ahí se produjo una discusión muy violenta, a los gritos. Parece que Cinthia se le fue al humo a la madre, la empezó a insultar, a golpear y a patear la puerta del auto de la mujer. El escándalo fue tal que un intervino un policía para calmar a Cinthia, que estaba fuera de sí; porque encima fue adelante de sus hijos", precisó el periodista Carlos Monti, quien además detalló que la ex vedette se demoró dos horas en llegar al colegio tras recibir el llamado de alerta.

Consultada sobre el episodio, la bailarina confirmó lo sucedido, aunque aclaró que no fue ella quien inició la pelea. "Ante todo, no demoré dos horas como dijeron. Llegué en diez minutos, porque en ese momento estaba en mi casa. Me llamaron del colegio porque Bella estaba descompuesta, estaba con vómitos y se había quedado dormida. Cuando llegué estacioné donde se ponen los autos en caso de emergencia, al lado de una ambulancia entre unos conos. Entonces, cuando fui a buscar a mi hija, una madre me dijo de todo; pero porque era yo, ya que no obstruí ningún paso. Me dijo: 'Esta put... de mierd... que estaciona donde quiere".

"No había nadie alrededor porque no fue en el horario de salida. La mujer fue muy grosera y fui con todo a golpearle la ventana y se pegó flor de cagazo", reconoció la bailarina en diálogo con el portal Ciudad. "Estaba pelotudeando con el celular, esperando que sea la hora de salida de los chicos. Ella nunca bajó el vidrio y nunca la pateé el auto, pero de haberlo hecho no me hubiera arrepentido. Es típico, me la banco. Se piensan que tengo privilegios, pero soy una madre más en el colegio. Yo insulté a la mujer por todas las barbaridades que me dijo cuando tenía el vidrio bajo y me vio pasar. Le devolví los mismos insultos. Aparte, la ligué gratis".

De acuerdo a la versión de Fernández, el policía que se encontraba a pocos metros intervino para que la situación no pase a mayores. "La Policía está siempre por seguridad. Y el policía decía: '¿Qué pasó? Cálmese, señora'. Ahí le dije que me tenía que aguantar a pelotudas como ella. No me calmaron. Soy adulta y no me tiene que calmar nadie. Estaba desquiciada eh, pero no fue como lo contaron en la tele".