"Puto odio clasista": Pablito Lescano, su irónica respuesta a los “giles” y el mensaje de su asistente

Sigue la polémica en torno a Pablo Lescano. Después de que la suspensión del show que Damas Gratis tenía previsto brindar el pasado sábado en Lomas de Zamora, mucho se especuló sobre el estado de salud del cantante. Incluso, se especuló con una posible recaída en su adicción a las drogas.

El cantante compartió un descargo realizado por la dj La Romy: "Leo y escucho noticias. Observo y como siempre, los medios masivos de comunicación mienten implantando ideas que no son reales para rellenar sus propios huecos. Lo hicieron con los grandes referentes de la política elegidos por el pueblo hasta bajarlos el tiempo suficiente para saquear nuestros sueños".

"Lo hacen con los ídolos nacionales, con nuestros artistas. Todo lo que mueva a la gente los asusta, todo lo que sea pueblo les repele. Les encanta decir que el negro se droga, con eso resumen su puto odio clasista. Se metieron con el Indio, lo están haciendo con Román y también con Pablo. A ellos les digo que no hablen más y a nosotros nos digo que no creamos todo lo que escuchamos. ¿Todavía no aprendimos que en la tele y en la radio nos mienten?", se preguntó e interpeló a sus seguidores.

Leé también | De la internación a la interna: Pablo Lescano y la esposa y la hermana que no se pueden ni ver

Por último, pidió: "Si querés a un artista pensá en él, no dejes de escuchar sus canciones. Con eso ya estás haciendo un montón por su existencia. Para todo lo demás, está su familia y su propia fuerza interior. Y, en este caso, familia y fuerza interior hay y fuerte".

El posteo compartido llegó 20 horas después del irónico tweet con el que Lescano había desestimado todos los rumores: “Acá te dormís una siesta y estos giles te velan, eh”.

Acá te dormís una siesta y estos giles te velan"

“Dejen de hablar giladas, manga de loros. Nos vemos en el Luna Park. Últimas entradas”, sumó, en un intento por promocionar el show que brindará el próximo lunes 9 de diciembre.

Pese a la contundente respuesta del cantante, llamó la atención el mensaje que publicó Patita Lescano, asistente de la banda y amigo personal del músico en el que hizo alusión a un problema de salud.

El mensaje del amigo de Pablo Lescano: “Amigo, espero tu pronta recuperación”

“Hoy no le quiero hablar a Pablito , sino hablarle a Pablo ; el que es mi amigo, el que siempre se portó de diez conmigo, el que me ayudó y me dio una re mano y un re lugar al lado de él”.

, sino hablarle a ; el que es mi amigo, el que siempre se portó de diez conmigo, el que me ayudó y me dio una re mano y un re lugar al lado de él”. “Amigo, espero tu pronta recuperación y que salgas rápido adelante para volver a alegrar a tanta gente que disfruta de tu música”.

“Pero lo primero es la salud amigo, así que acá estoy (para) cualquier cosa, para lo que necesites”.

Por último, sumó: “¡Vamos Pablo! Fuerzas que todo pasa, amigo. Dios te bendiga, su majestad”.