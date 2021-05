"Que Cabak haga los juicios que se le canten y se deje de joder": De Brito y su furioso descargo

Después del filoso cruce que mantuvo con su amigo y compañero de Polémica en el Bar, Mariano Iúdica; Horacio Cabak sufrió otra dura interpelación, ahora por parte de Ángel de Brito. El conductor de Los ángeles a la mañana se refirió a la medida cautelar que interpuso el ex modelo y que él mismo incumplió ayer por la noche al sentarse una vez más en el programa del que participa para hablar de su escandalosa separación.

"El que decidió hacer show con todo esto es Cabak, que se sentó en Polémica en el Bar y estuvo cuatro días, la semana pasada y ayer, en este tonito, haciendo show con el tema. Que tiene derecho a proteger su vida privada, no hay ningún tipo de duda. Ahora, se olvida de dónde salió todo esto. A mí me parece que se equivoca en el tono, en las formas, en ser altanero y en eso de creerse el más pij... del mundo y salir a decirles a los demás lo que tienen que hacer o dejar de hacer", disparó De Brito.

En línea con la interpelación que Iúdica le hizo en vivo, el conductor prosiguió: "Que Cabak haga los juicios que se le vanten, ¿a quién le importa? Después en la Justicia hay que poner las cosas sobre la mesa. En este caso particular quedo apuntado yo, porque fui yo el que habló de esta historia. Ayer todos me preguntaban: '¿Qué opinás de lo que está haciendo Cabak? Te está destruyendo'. A mí me resbala, como me resbaló toda su vida. Como me resbala cualquiera del medio. Yo cuando cuento una historia es porque la tengo".

"¿Por qué nos tiene que decir a nosotros cómo opinar de los temas? Ni siquiera estudió periodismo, Cabak. Que se dedique a lo que sabe hacer él y se deje de joder. La soberbia es lo que más me saca", finalizó el conductor de LAM.